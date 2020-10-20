١ WST إلى PKR

١٫٠٠ تالا ساموية =
١٠١٫٦٨٥١٢ الروبية الباكستانية
1 PKR = ٠٫٠٠٩٨٣٤٢٨ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
١٠١٫٦٨٥١٢ الروبية الباكستانية
1 PKR = ٠٫٠٠٩٨٣٤٢٨ WST
WST
PKR
|١ WST
|١٠١٫٦٨٥ PKR
|٥ WST
|٥٠٨٫٤٢٦ PKR
|١٠ WST
|١٬٠١٦٫٨٥ PKR
|٢٥ WST
|٢٬٥٤٢٫١٣ PKR
|٥٠ WST
|٥٬٠٨٤٫٢٦ PKR
|١٠٠ WST
|١٠٬١٦٨٫٥ PKR
|٥٠٠ WST
|٥٠٬٨٤٢٫٦ PKR
|١٬٠٠٠ WST
|١٠١٬٦٨٥ PKR
|٥٬٠٠٠ WST
|٥٠٨٬٤٢٦ PKR
|١٠٬٠٠٠ WST
|١٬٠١٦٬٨٥٠ PKR
1 WST = ٠ PKR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٠٢٫٣٦
|١٠٣٫٧٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٠١٫٣٩
|٩٩٫٩٤٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٠١٫٩٨
|١٠١٫٥٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٢٪
|٠٫٧١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.More الروبية الباكستانية info
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