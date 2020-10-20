١ WST إلى PKR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٠١٫٦٨٥١٢ الروبية الباكستانية

1 PKR = ٠٫٠٠٩٨٣٤٢٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبية الباكستانية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبية الباكستانية

wst
WST
pkr
PKR
١ WST١٠١٫٦٨٥ PKR
٥ WST٥٠٨٫٤٢٦ PKR
١٠ WST١٬٠١٦٫٨٥ PKR
٢٥ WST٢٬٥٤٢٫١٣ PKR
٥٠ WST٥٬٠٨٤٫٢٦ PKR
١٠٠ WST١٠٬١٦٨٫٥ PKR
٥٠٠ WST٥٠٬٨٤٢٫٦ PKR
١٬٠٠٠ WST١٠١٬٦٨٥ PKR
٥٬٠٠٠ WST٥٠٨٬٤٢٦ PKR
١٠٬٠٠٠ WST١٬٠١٦٬٨٥٠ PKR

حوِّل الروبية الباكستانية إلى تالا ساموية

pkr
PKR
wst
WST
١ PKR٠٫٠٠٩٨٣٤٢٨ WST
٥ PKR٠٫٠٤٩١٧١٤ WST
١٠ PKR٠٫٠٩٨٣٤٢٨ WST
٢٥ PKR٠٫٢٤٥٨٥٧ WST
٥٠ PKR٠٫٤٩١٧١٤ WST
١٠٠ PKR٠٫٩٨٣٤٢٨ WST
٥٠٠ PKR٤٫٩١٧١٤ WST
١٬٠٠٠ PKR٩٫٨٣٤٢٨ WST
٥٬٠٠٠ PKR٤٩٫١٧١٤ WST
١٠٬٠٠٠ PKR٩٨٫٣٤٢٨ WST

مخطط WST إلى PKR

1 WST = ٠ PKR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبية الباكستانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٢٫٣٦١٠٣٫٧٩
منخفض
١٠١٫٣٩٩٩٫٩٤٤
المتوسط
١٠١٫٩٨١٠١٫٥٥
التقلب
٠٫٢٢٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
pkr

PKR - الروبية الباكستانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الباكستانية هو سعر الصرف للزوج PKR إلى USD. رمز العملة لـ Pakistani Rupees هو PKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية الباكستانية info

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