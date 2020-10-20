١ WST إلى PEN

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫٣٨٩٠٢٤٣ سول البوريفي

1 PEN = ٠٫٧١٩٩٣٠ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى سول البوريفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى سول البوريفي

wst
WST
pen
PEN
١ WST١٫٣٨٩٠٢ PEN
٥ WST٦٫٩٤٥١٢ PEN
١٠ WST١٣٫٨٩٠٢ PEN
٢٥ WST٣٤٫٧٢٥٦ PEN
٥٠ WST٦٩٫٤٥١٢ PEN
١٠٠ WST١٣٨٫٩٠٢ PEN
٥٠٠ WST٦٩٤٫٥١٢ PEN
١٬٠٠٠ WST١٬٣٨٩٫٠٢ PEN
٥٬٠٠٠ WST٦٬٩٤٥٫١٢ PEN
١٠٬٠٠٠ WST١٣٬٨٩٠٫٢ PEN

حوِّل سول البوريفي إلى تالا ساموية

pen
PEN
wst
WST
١ PEN٠٫٧١٩٩٣ WST
٥ PEN٣٫٥٩٩٦٥ WST
١٠ PEN٧٫١٩٩٣ WST
٢٥ PEN١٧٫٩٩٨٢ WST
٥٠ PEN٣٥٫٩٩٦٥ WST
١٠٠ PEN٧١٫٩٩٣ WST
٥٠٠ PEN٣٥٩٫٩٦٥ WST
١٬٠٠٠ PEN٧١٩٫٩٣ WST
٥٬٠٠٠ PEN٣٬٥٩٩٫٦٥ WST
١٠٬٠٠٠ PEN٧٬١٩٩٫٣ WST

مخطط WST إلى PEN

1 WST = ٠ PEN

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل سول البوريفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٠٥٨١٫٤٠٥٨
منخفض
١٫٣٦٤٢١٫٣٢٥٧
المتوسط
١٫٣٨٧٥١٫٣٦٧٣
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
pen

PEN - سول البوريفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..

More سول البوريفي info

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