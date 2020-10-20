١ WST إلى PAB

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٣٦٥١٦٥٦١ البالبوا البنمية

1 PAB = ٢٫٧٣٨٤٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البالبوا البنمية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البالبوا البنمية

wst
WST
pab
PAB
١ WST٠٫٣٦٥١٦٦ PAB
٥ WST١٫٨٢٥٨٣ PAB
١٠ WST٣٫٦٥١٦٦ PAB
٢٥ WST٩٫١٢٩١٤ PAB
٥٠ WST١٨٫٢٥٨٣ PAB
١٠٠ WST٣٦٫٥١٦٦ PAB
٥٠٠ WST١٨٢٫٥٨٣ PAB
١٬٠٠٠ WST٣٦٥٫١٦٦ PAB
٥٬٠٠٠ WST١٬٨٢٥٫٨٣ PAB
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٦٥١٫٦٦ PAB

حوِّل البالبوا البنمية إلى تالا ساموية

pab
PAB
wst
WST
١ PAB٢٫٧٣٨٤٨ WST
٥ PAB١٣٫٦٩٢٤ WST
١٠ PAB٢٧٫٣٨٤٨ WST
٢٥ PAB٦٨٫٤٦٢١ WST
٥٠ PAB١٣٦٫٩٢٤ WST
١٠٠ PAB٢٧٣٫٨٤٨ WST
٥٠٠ PAB١٬٣٦٩٫٢٤ WST
١٬٠٠٠ PAB٢٬٧٣٨٫٤٨ WST
٥٬٠٠٠ PAB١٣٬٦٩٢٫٤ WST
١٠٬٠٠٠ PAB٢٧٬٣٨٤٫٨ WST

مخطط WST إلى PAB

1 WST = ٠ PAB

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البالبوا البنمية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٦٧٧٠٠٫٣٧٢٨٤
منخفض
٠٫٣٦٣٩١٠٫٣٥٨٩٣
المتوسط
٠٫٣٦٦٠٦٠٫٣٦٤٧٧
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
pab

PAB - البالبوا البنمية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..

More البالبوا البنمية info

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jpy

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