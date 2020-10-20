١ WST إلى PAB

١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٣٦٥١٦٥٦١ البالبوا البنمية
1 PAB = ٢٫٧٣٨٤٨ WST
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ تالا ساموية =
٠٫٣٦٥١٦٥٦١ البالبوا البنمية
1 PAB = ٢٫٧٣٨٤٨ WST
WST
PAB
|١ WST
|٠٫٣٦٥١٦٦ PAB
|٥ WST
|١٫٨٢٥٨٣ PAB
|١٠ WST
|٣٫٦٥١٦٦ PAB
|٢٥ WST
|٩٫١٢٩١٤ PAB
|٥٠ WST
|١٨٫٢٥٨٣ PAB
|١٠٠ WST
|٣٦٫٥١٦٦ PAB
|٥٠٠ WST
|١٨٢٫٥٨٣ PAB
|١٬٠٠٠ WST
|٣٦٥٫١٦٦ PAB
|٥٬٠٠٠ WST
|١٬٨٢٥٫٨٣ PAB
|١٠٬٠٠٠ WST
|٣٬٦٥١٫٦٦ PAB
1 WST = ٠ PAB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٣٦٧٧٠
|٠٫٣٧٢٨٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٣٦٣٩١
|٠٫٣٥٨٩٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٣٦٦٠٦
|٠٫٣٦٤٧٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٥٪
|٠٫٧١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.More تالا ساموية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البالبوا البنمية هو سعر الصرف للزوج PAB إلى USD. رمز العملة لـ Panamanian Balboa هو PAB. رمز العملة هو B/..More البالبوا البنمية info
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