١ WST إلى OMR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫١٤٠٥٧٣٢٢ الريال العماني

1 OMR = ٧٫١١٣٧٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الريال العماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الريال العماني

wst
WST
omr
OMR
١ WST٠٫١٤٠٥٧٣ OMR
٥ WST٠٫٧٠٢٨٦٦ OMR
١٠ WST١٫٤٠٥٧٣ OMR
٢٥ WST٣٫٥١٤٣٣ OMR
٥٠ WST٧٫٠٢٨٦٦ OMR
١٠٠ WST١٤٫٠٥٧٣ OMR
٥٠٠ WST٧٠٫٢٨٦٦ OMR
١٬٠٠٠ WST١٤٠٫٥٧٣ OMR
٥٬٠٠٠ WST٧٠٢٫٨٦٦ OMR
١٠٬٠٠٠ WST١٬٤٠٥٫٧٣ OMR

حوِّل الريال العماني إلى تالا ساموية

omr
OMR
wst
WST
١ OMR٧٫١١٣٧٣ WST
٥ OMR٣٥٫٥٦٨٧ WST
١٠ OMR٧١٫١٣٧٣ WST
٢٥ OMR١٧٧٫٨٤٣ WST
٥٠ OMR٣٥٥٫٦٨٧ WST
١٠٠ OMR٧١١٫٣٧٣ WST
٥٠٠ OMR٣٬٥٥٦٫٨٧ WST
١٬٠٠٠ OMR٧٬١١٣٫٧٣ WST
٥٬٠٠٠ OMR٣٥٬٥٦٨٫٧ WST
١٠٬٠٠٠ OMR٧١٬١٣٧٫٣ WST

مخطط WST إلى OMR

1 WST = ٠ OMR

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الريال العماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٤١٦٠٠٫١٤٣٥٧
منخفض
٠٫١٤٠١٠٠٫١٣٨١٧
المتوسط
٠٫١٤٠٩٢٠٫١٤٠٤٢
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
omr

OMR - الريال العماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال العماني هو سعر الصرف للزوج OMR إلى USD. رمز العملة لـ Omani Rials هو OMR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال العماني info

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