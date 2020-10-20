١ WST إلى NOK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٣٫٨٥٥٥٧٣٨ الكرون النرويجي

1 NOK = ٠٫٢٥٩٣٦٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكرون النرويجي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٥ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكرون النرويجي

wst
WST
nok
NOK
١ WST٣٫٨٥٥٥٧ NOK
٥ WST١٩٫٢٧٧٩ NOK
١٠ WST٣٨٫٥٥٥٧ NOK
٢٥ WST٩٦٫٣٨٩٣ NOK
٥٠ WST١٩٢٫٧٧٩ NOK
١٠٠ WST٣٨٥٫٥٥٧ NOK
٥٠٠ WST١٬٩٢٧٫٧٩ NOK
١٬٠٠٠ WST٣٬٨٥٥٫٥٧ NOK
٥٬٠٠٠ WST١٩٬٢٧٧٫٩ NOK
١٠٬٠٠٠ WST٣٨٬٥٥٥٫٧ NOK

حوِّل الكرون النرويجي إلى تالا ساموية

nok
NOK
wst
WST
١ NOK٠٫٢٥٩٣٦٥ WST
٥ NOK١٫٢٩٦٨٢ WST
١٠ NOK٢٫٥٩٣٦٥ WST
٢٥ NOK٦٫٤٨٤١٢ WST
٥٠ NOK١٢٫٩٦٨٢ WST
١٠٠ NOK٢٥٫٩٣٦٥ WST
٥٠٠ NOK١٢٩٫٦٨٢ WST
١٬٠٠٠ NOK٢٥٩٫٣٦٥ WST
٥٬٠٠٠ NOK١٬٢٩٦٫٨٢ WST
١٠٬٠٠٠ NOK٢٬٥٩٣٫٦٥ WST

مخطط WST إلى NOK

1 WST = ٠ NOK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكرون النرويجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٩٣٨٠٤٫١١٤٥
منخفض
٣٫٨٢١٩٣٫٨٢١٩
المتوسط
٣٫٨٨٨٨٣٫٩٢٠٢
التقلب
٠٫٦١٪؜٠٫٩٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
nok

NOK - الكرون النرويجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون النرويجي هو سعر الصرف للزوج NOK إلى USD. رمز العملة لـ Norwegian Kroner هو NOK. رمز العملة هو kr.

More الكرون النرويجي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

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WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

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cad

WST إلى CAD

aud

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cny

WST إلى CNY

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