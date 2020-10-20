١ WST إلى NIO

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٣٫٤٢٢١٩٦ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ٠٫٠٧٤٥٠٣٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى كوردوبا نيكاراجوي

wst
WST
nio
NIO
١ WST١٣٫٤٢٢٢ NIO
٥ WST٦٧٫١١١ NIO
١٠ WST١٣٤٫٢٢٢ NIO
٢٥ WST٣٣٥٫٥٥٥ NIO
٥٠ WST٦٧١٫١١ NIO
١٠٠ WST١٬٣٤٢٫٢٢ NIO
٥٠٠ WST٦٬٧١١٫١ NIO
١٬٠٠٠ WST١٣٬٤٢٢٫٢ NIO
٥٬٠٠٠ WST٦٧٬١١١ NIO
١٠٬٠٠٠ WST١٣٤٬٢٢٢ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى تالا ساموية

nio
NIO
wst
WST
١ NIO٠٫٠٧٤٥٠٣٥ WST
٥ NIO٠٫٣٧٢٥١٧ WST
١٠ NIO٠٫٧٤٥٠٣٥ WST
٢٥ NIO١٫٨٦٢٥٩ WST
٥٠ NIO٣٫٧٢٥١٧ WST
١٠٠ NIO٧٫٤٥٠٣٥ WST
٥٠٠ NIO٣٧٫٢٥١٧ WST
١٬٠٠٠ NIO٧٤٫٥٠٣٥ WST
٥٬٠٠٠ NIO٣٧٢٫٥١٧ WST
١٠٬٠٠٠ NIO٧٤٥٫٠٣٥ WST

مخطط WST إلى NIO

1 WST = ٠ NIO

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٣٫٥٠٨١٣٫٨٣٥
منخفض
١٣٫٣٨٩١٣٫١٧٧
المتوسط
١٣٫٤٥٩١٣٫٤١٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

More كوردوبا نيكاراجوي info

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