١ WST إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٥٨٫٨٣١٣١ النيرة النيجيرية

1 NGN = ٠٫٠٠١٧٨٩٤٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى النيرة النيجيرية

wst
WST
ngn
NGN
١ WST٥٥٨٫٨٣١ NGN
٥ WST٢٬٧٩٤٫١٦ NGN
١٠ WST٥٬٥٨٨٫٣١ NGN
٢٥ WST١٣٬٩٧٠٫٨ NGN
٥٠ WST٢٧٬٩٤١٫٦ NGN
١٠٠ WST٥٥٬٨٨٣٫١ NGN
٥٠٠ WST٢٧٩٬٤١٦ NGN
١٬٠٠٠ WST٥٥٨٬٨٣١ NGN
٥٬٠٠٠ WST٢٬٧٩٤٬١٦٠ NGN
١٠٬٠٠٠ WST٥٬٥٨٨٬٣١٠ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى تالا ساموية

ngn
NGN
wst
WST
١ NGN٠٫٠٠١٧٨٩٤٥ WST
٥ NGN٠٫٠٠٨٩٤٧٢٤ WST
١٠ NGN٠٫٠١٧٨٩٤٥ WST
٢٥ NGN٠٫٠٤٤٧٣٦٢ WST
٥٠ NGN٠٫٠٨٩٤٧٢٤ WST
١٠٠ NGN٠٫١٧٨٩٤٥ WST
٥٠٠ NGN٠٫٨٩٤٧٢٤ WST
١٬٠٠٠ NGN١٫٧٨٩٤٥ WST
٥٬٠٠٠ NGN٨٫٩٤٧٢٤ WST
١٠٬٠٠٠ NGN١٧٫٨٩٤٥ WST

مخطط WST إلى NGN

1 WST = ٠ NGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٦١٫٧٨٥٦١٫٧٨
منخفض
٥٤٠٫١١٣٨٧٫٣٨
المتوسط
٥٥٠٫٢٥٥٠٩٫٣٢
التقلب
١٫٠٧٪؜٣٫٠١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

More النيرة النيجيرية info

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