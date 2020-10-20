١ WST إلى MUR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٧٫١٥٣٥١٧ الروبي الموريشي

1 MUR = ٠٫٠٥٨٢٩٧١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبي الموريشي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤١ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبي الموريشي

wst
WST
mur
MUR
١ WST١٧٫١٥٣٥ MUR
٥ WST٨٥٫٧٦٧٦ MUR
١٠ WST١٧١٫٥٣٥ MUR
٢٥ WST٤٢٨٫٨٣٨ MUR
٥٠ WST٨٥٧٫٦٧٦ MUR
١٠٠ WST١٬٧١٥٫٣٥ MUR
٥٠٠ WST٨٬٥٧٦٫٧٦ MUR
١٬٠٠٠ WST١٧٬١٥٣٫٥ MUR
٥٬٠٠٠ WST٨٥٬٧٦٧٫٦ MUR
١٠٬٠٠٠ WST١٧١٬٥٣٥ MUR

حوِّل الروبي الموريشي إلى تالا ساموية

mur
MUR
wst
WST
١ MUR٠٫٠٥٨٢٩٧١ WST
٥ MUR٠٫٢٩١٤٨٥ WST
١٠ MUR٠٫٥٨٢٩٧١ WST
٢٥ MUR١٫٤٥٧٤٣ WST
٥٠ MUR٢٫٩١٤٨٥ WST
١٠٠ MUR٥٫٨٢٩٧١ WST
٥٠٠ MUR٢٩٫١٤٨٥ WST
١٬٠٠٠ MUR٥٨٫٢٩٧١ WST
٥٬٠٠٠ MUR٢٩١٫٤٨٥ WST
١٠٬٠٠٠ MUR٥٨٢٫٩٧١ WST

مخطط WST إلى MUR

1 WST = ٠ MUR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبي الموريشي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٧٫٢٧٦١٧٫٣٠٢
منخفض
١٦٫٧٦٧١٦٫٦٦٣
المتوسط
١٧٫٠٧٣١٦٫٩١٩
التقلب
٠٫٥٧٪؜٠٫٩١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

More الروبي الموريشي info

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