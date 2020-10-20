١ WST إلى LVL

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٢٣٧٦٤٨١٣ اللاتس اللاتفي

1 LVL = ٤٫٢٠٧٩٠ WST

LVL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى اللاتس اللاتفي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى اللاتس اللاتفي

wst
WST
lvl
LVL
١ WST٠٫٢٣٧٦٤٨ LVL
٥ WST١٫١٨٨٢٤ LVL
١٠ WST٢٫٣٧٦٤٨ LVL
٢٥ WST٥٫٩٤١٢ LVL
٥٠ WST١١٫٨٨٢٤ LVL
١٠٠ WST٢٣٫٧٦٤٨ LVL
٥٠٠ WST١١٨٫٨٢٤ LVL
١٬٠٠٠ WST٢٣٧٫٦٤٨ LVL
٥٬٠٠٠ WST١٬١٨٨٫٢٤ LVL
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٣٧٦٫٤٨ LVL

حوِّل اللاتس اللاتفي إلى تالا ساموية

lvl
LVL
wst
WST
١ LVL٤٫٢٠٧٩ WST
٥ LVL٢١٫٠٣٩٥ WST
١٠ LVL٤٢٫٠٧٩ WST
٢٥ LVL١٠٥٫١٩٨ WST
٥٠ LVL٢١٠٫٣٩٥ WST
١٠٠ LVL٤٢٠٫٧٩ WST
٥٠٠ LVL٢٬١٠٣٫٩٥ WST
١٬٠٠٠ LVL٤٬٢٠٧٫٩ WST
٥٬٠٠٠ LVL٢١٬٠٣٩٫٥ WST
١٠٬٠٠٠ LVL٤٢٬٠٧٩ WST

مخطط WST إلى LVL

1 WST = ٠ LVL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل اللاتس اللاتفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٢٧٥٠٫٣٤٩٥٦
منخفض
٠٫٣٣٥٣٠٠٫٣٣٤٧٦
المتوسط
٠٫٣٤٠٣٥٠٫٣٣٨٨٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
lvl

LVL - اللاتس اللاتفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاتس اللاتفي هو سعر الصرف للزوج LVL إلى USD. رمز العملة لـ Latvian Lati هو LVL. رمز العملة هو Ls.

More اللاتس اللاتفي info

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jpy

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