١ WST إلى LTL

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٫١٦٧٥٤٦٢ الليتاس اللتواني

1 LTL = ٠٫٨٥٦٤٩٧ WST

LTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الليتاس اللتواني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الليتاس اللتواني

wst
WST
ltl
LTL
١ WST١٫١٦٧٥٥ LTL
٥ WST٥٫٨٣٧٧٣ LTL
١٠ WST١١٫٦٧٥٥ LTL
٢٥ WST٢٩٫١٨٨٧ LTL
٥٠ WST٥٨٫٣٧٧٣ LTL
١٠٠ WST١١٦٫٧٥٥ LTL
٥٠٠ WST٥٨٣٫٧٧٣ LTL
١٬٠٠٠ WST١٬١٦٧٫٥٥ LTL
٥٬٠٠٠ WST٥٬٨٣٧٫٧٣ LTL
١٠٬٠٠٠ WST١١٬٦٧٥٫٥ LTL

حوِّل الليتاس اللتواني إلى تالا ساموية

ltl
LTL
wst
WST
١ LTL٠٫٨٥٦٤٩٧ WST
٥ LTL٤٫٢٨٢٤٩ WST
١٠ LTL٨٫٥٦٤٩٧ WST
٢٥ LTL٢١٫٤١٢٤ WST
٥٠ LTL٤٢٫٨٢٤٩ WST
١٠٠ LTL٨٥٫٦٤٩٧ WST
٥٠٠ LTL٤٢٨٫٢٤٩ WST
١٬٠٠٠ LTL٨٥٦٫٤٩٧ WST
٥٬٠٠٠ LTL٤٬٢٨٢٫٤٩ WST
١٠٬٠٠٠ LTL٨٬٥٦٤٫٩٧ WST

مخطط WST إلى LTL

1 WST = ٠ LTL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الليتاس اللتواني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٢٧٥٠٫٣٤٩٥٦
منخفض
٠٫٣٣٥٣٠٠٫٣٣٤٧٦
المتوسط
٠٫٣٤٠٣٥٠٫٣٣٨٨٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
ltl

LTL - الليتاس اللتواني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.

More الليتاس اللتواني info

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