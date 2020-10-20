١ WST إلى LKR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١١١٫٠٩٧٦٨ الروبية السريلانكية

1 LKR = ٠٫٠٠٩٠٠١٠٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الروبية السريلانكية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الروبية السريلانكية

wst
WST
lkr
LKR
١ WST١١١٫٠٩٨ LKR
٥ WST٥٥٥٫٤٨٨ LKR
١٠ WST١٬١١٠٫٩٨ LKR
٢٥ WST٢٬٧٧٧٫٤٤ LKR
٥٠ WST٥٬٥٥٤٫٨٨ LKR
١٠٠ WST١١٬١٠٩٫٨ LKR
٥٠٠ WST٥٥٬٥٤٨٫٨ LKR
١٬٠٠٠ WST١١١٬٠٩٨ LKR
٥٬٠٠٠ WST٥٥٥٬٤٨٨ LKR
١٠٬٠٠٠ WST١٬١١٠٬٩٨٠ LKR

حوِّل الروبية السريلانكية إلى تالا ساموية

lkr
LKR
wst
WST
١ LKR٠٫٠٠٩٠٠١٠٩ WST
٥ LKR٠٫٠٤٥٠٠٥٤ WST
١٠ LKR٠٫٠٩٠٠١٠٩ WST
٢٥ LKR٠٫٢٢٥٠٢٧ WST
٥٠ LKR٠٫٤٥٠٠٥٤ WST
١٠٠ LKR٠٫٩٠٠١٠٩ WST
٥٠٠ LKR٤٫٥٠٠٥٤ WST
١٬٠٠٠ LKR٩٫٠٠١٠٩ WST
٥٬٠٠٠ LKR٤٥٫٠٠٥٤ WST
١٠٬٠٠٠ LKR٩٠٫٠١٠٩ WST

مخطط WST إلى LKR

1 WST = ٠ LKR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الروبية السريلانكية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٢٫٠٣١١٢٫٤٦
منخفض
١١٠٫٤٠١٠٦٫٧٧
المتوسط
١١١٫٣٨١٠٩٫٨٠
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٧٥٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
lkr

LKR - الروبية السريلانكية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السريلانكية هو سعر الصرف للزوج LKR إلى USD. رمز العملة لـ Sri Lankan Rupees هو LKR. رمز العملة هو ₨.

More الروبية السريلانكية info

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