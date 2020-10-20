١ WST إلى KES

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٦٫٩٩٧٤١٧ الشلن الكيني

1 KES = ٠٫٠٢١٢٧٧٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الشلن الكيني

wst
WST
kes
KES
١ WST٤٦٫٩٩٧٤ KES
٥ WST٢٣٤٫٩٨٧ KES
١٠ WST٤٦٩٫٩٧٤ KES
٢٥ WST١٬١٧٤٫٩٤ KES
٥٠ WST٢٬٣٤٩٫٨٧ KES
١٠٠ WST٤٬٦٩٩٫٧٤ KES
٥٠٠ WST٢٣٬٤٩٨٫٧ KES
١٬٠٠٠ WST٤٦٬٩٩٧٫٤ KES
٥٬٠٠٠ WST٢٣٤٬٩٨٧ KES
١٠٬٠٠٠ WST٤٦٩٬٩٧٤ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى تالا ساموية

kes
KES
wst
WST
١ KES٠٫٠٢١٢٧٧٨ WST
٥ KES٠٫١٠٦٣٨٩ WST
١٠ KES٠٫٢١٢٧٧٨ WST
٢٥ KES٠٫٥٣١٩٤٤ WST
٥٠ KES١٫٠٦٣٨٩ WST
١٠٠ KES٢٫١٢٧٧٨ WST
٥٠٠ KES١٠٫٦٣٨٩ WST
١٬٠٠٠ KES٢١٫٢٧٧٨ WST
٥٬٠٠٠ KES١٠٦٫٣٨٩ WST
١٠٬٠٠٠ KES٢١٢٫٧٧٨ WST

مخطط WST إلى KES

1 WST = ٠ KES

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٨٫٠١٧٥٠٫٢٧٢
منخفض
٤٦٫٨١٦٤٦٫٨١٦
المتوسط
٤٧٫٢٧٦٤٧٫٧٨٥
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٩٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

More الشلن الكيني info

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