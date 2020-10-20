١ WST إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٢٥٨٩٢٨٠٢ الدينار الأردني

1 JOD = ٣٫٨٦٢٠٨ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٤٠ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدينار الأردني

wst
WST
jod
JOD
١ WST٠٫٢٥٨٩٢٨ JOD
٥ WST١٫٢٩٤٦٤ JOD
١٠ WST٢٫٥٨٩٢٨ JOD
٢٥ WST٦٫٤٧٣٢ JOD
٥٠ WST١٢٫٩٤٦٤ JOD
١٠٠ WST٢٥٫٨٩٢٨ JOD
٥٠٠ WST١٢٩٫٤٦٤ JOD
١٬٠٠٠ WST٢٥٨٫٩٢٨ JOD
٥٬٠٠٠ WST١٬٢٩٤٫٦٤ JOD
١٠٬٠٠٠ WST٢٬٥٨٩٫٢٨ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى تالا ساموية

jod
JOD
wst
WST
١ JOD٣٫٨٦٢٠٨ WST
٥ JOD١٩٫٣١٠٤ WST
١٠ JOD٣٨٫٦٢٠٨ WST
٢٥ JOD٩٦٫٥٥١٩ WST
٥٠ JOD١٩٣٫١٠٤ WST
١٠٠ JOD٣٨٦٫٢٠٨ WST
٥٠٠ JOD١٬٩٣١٫٠٤ WST
١٬٠٠٠ JOD٣٬٨٦٢٫٠٨ WST
٥٬٠٠٠ JOD١٩٬٣١٠٫٤ WST
١٠٬٠٠٠ JOD٣٨٬٦٢٠٫٨ WST

مخطط WST إلى JOD

1 WST = ٠ JOD

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٦٠٧٠٠٫٢٦٤٣٤
منخفض
٠٫٢٥٨٠١٠٫٢٥٤٤٨
المتوسط
٠٫٢٥٩٥٤٠٫٢٥٨٦٢
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

More الدينار الأردني info

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jpy

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