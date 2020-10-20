١ WST إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٦٫٩٧٤٥٣٤ الدولار الجاميكي

1 JMD = ٠٫٠١٧٥٥١٧ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الجاميكي

wst
WST
jmd
JMD
١ WST٥٦٫٩٧٤٥ JMD
٥ WST٢٨٤٫٨٧٣ JMD
١٠ WST٥٦٩٫٧٤٥ JMD
٢٥ WST١٬٤٢٤٫٣٦ JMD
٥٠ WST٢٬٨٤٨٫٧٣ JMD
١٠٠ WST٥٬٦٩٧٫٤٥ JMD
٥٠٠ WST٢٨٬٤٨٧٫٣ JMD
١٬٠٠٠ WST٥٦٬٩٧٤٫٥ JMD
٥٬٠٠٠ WST٢٨٤٬٨٧٣ JMD
١٠٬٠٠٠ WST٥٦٩٬٧٤٥ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى تالا ساموية

jmd
JMD
wst
WST
١ JMD٠٫٠١٧٥٥١٧ WST
٥ JMD٠٫٠٨٧٧٥٨٥ WST
١٠ JMD٠٫١٧٥٥١٧ WST
٢٥ JMD٠٫٤٣٨٧٩٣ WST
٥٠ JMD٠٫٨٧٧٥٨٥ WST
١٠٠ JMD١٫٧٥٥١٧ WST
٥٠٠ JMD٨٫٧٧٥٨٥ WST
١٬٠٠٠ JMD١٧٫٥٥١٧ WST
٥٬٠٠٠ JMD٨٧٫٧٥٨٥ WST
١٠٬٠٠٠ JMD١٧٥٫٥١٧ WST

مخطط WST إلى JMD

1 WST = ٠ JMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٧٫٢٨٣٥٨٫١٩٦
منخفض
٥٦٫٧٣٢٥٥٫٦٩٢
المتوسط
٥٦٫٩٨٧٥٦٫٧٧٩
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٧٠٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

More الدولار الجاميكي info

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