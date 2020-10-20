١ WST إلى IRR

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

١٥٬٤٤٩٫٥١٧ الريال الإيراني

1 IRR = ٠٫٠٠٠٠٦٤٧٢٦٩ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الريال الإيراني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الريال الإيراني

wst
WST
irr
IRR
١ WST١٥٬٤٤٩٫٥ IRR
٥ WST٧٧٬٢٤٧٫٦ IRR
١٠ WST١٥٤٬٤٩٥ IRR
٢٥ WST٣٨٦٬٢٣٨ IRR
٥٠ WST٧٧٢٬٤٧٦ IRR
١٠٠ WST١٬٥٤٤٬٩٥٠ IRR
٥٠٠ WST٧٬٧٢٤٬٧٦٠ IRR
١٬٠٠٠ WST١٥٬٤٤٩٬٥٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ WST٧٧٬٢٤٧٬٦٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ WST١٥٤٬٤٩٥٬٠٠٠ IRR

حوِّل الريال الإيراني إلى تالا ساموية

irr
IRR
wst
WST
١ IRR٠٫٠٠٠٠٦٤٧٢٦٩ WST
٥ IRR٠٫٠٠٠٣٢٣٦٣٥ WST
١٠ IRR٠٫٠٠٠٦٤٧٢٦٩ WST
٢٥ IRR٠٫٠٠١٦١٨١٧ WST
٥٠ IRR٠٫٠٠٣٢٣٦٣٥ WST
١٠٠ IRR٠٫٠٠٦٤٧٢٦٩ WST
٥٠٠ IRR٠٫٠٣٢٣٦٣٥ WST
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٦٤٧٢٦٩ WST
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٣٢٣٦٣٥ WST
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٦٤٧٢٦٩ WST

مخطط WST إلى IRR

1 WST = ٠ IRR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الريال الإيراني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٬٥٥٤١٥٬٧٧٠
منخفض
١٥٬٣٥٨١٥٬٠٢٤
المتوسط
١٥٬٤٤٨١٥٬٣٣٩
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٩١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

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chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

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