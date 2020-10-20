١ WST إلى HTG

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٤٨٫٤٠٨٩٠٧ الجورد الهايتي

1 HTG = ٠٫٠٢٠٦٥٧٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الجورد الهايتي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الجورد الهايتي

wst
WST
htg
HTG
١ WST٤٨٫٤٠٨٩ HTG
٥ WST٢٤٢٫٠٤٥ HTG
١٠ WST٤٨٤٫٠٨٩ HTG
٢٥ WST١٬٢١٠٫٢٢ HTG
٥٠ WST٢٬٤٢٠٫٤٥ HTG
١٠٠ WST٤٬٨٤٠٫٨٩ HTG
٥٠٠ WST٢٤٬٢٠٤٫٥ HTG
١٬٠٠٠ WST٤٨٬٤٠٨٫٩ HTG
٥٬٠٠٠ WST٢٤٢٬٠٤٥ HTG
١٠٬٠٠٠ WST٤٨٤٬٠٨٩ HTG

حوِّل الجورد الهايتي إلى تالا ساموية

htg
HTG
wst
WST
١ HTG٠٫٠٢٠٦٥٧٤ WST
٥ HTG٠٫١٠٣٢٨٧ WST
١٠ HTG٠٫٢٠٦٥٧٤ WST
٢٥ HTG٠٫٥١٦٤٣٤ WST
٥٠ HTG١٫٠٣٢٨٧ WST
١٠٠ HTG٢٫٠٦٥٧٤ WST
٥٠٠ HTG١٠٫٣٢٨٧ WST
١٬٠٠٠ HTG٢٠٫٦٥٧٤ WST
٥٬٠٠٠ HTG١٠٣٫٢٨٧ WST
١٠٬٠٠٠ HTG٢٠٦٫٥٧٤ WST

مخطط WST إلى HTG

1 WST = ٠ HTG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الجورد الهايتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٩٫٥٦٠٥٠٫٣١٩
منخفض
٤٨٫٢٢٢٤٧٫٥٩٤
المتوسط
٤٨٫٦٦٩٤٨٫٥٠٦
التقلب
٠٫٨٥٪؜١٫١٦٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
htg

HTG - الجورد الهايتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجورد الهايتي هو سعر الصرف للزوج HTG إلى USD. رمز العملة لـ Haitian Gourdes هو HTG. رمز العملة هو G.

More الجورد الهايتي info

أزواج العملات تالا ساموية (WST) الشهيرة

usd

WST إلى USD

eur

WST إلى EUR

gbp

WST إلى GBP

jpy

WST إلى JPY

cad

WST إلى CAD

aud

WST إلى AUD

chf

WST إلى CHF

cny

WST إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings