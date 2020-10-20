١ WST إلى HRK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٥٤٨١٢٤٧ الكونا الكرواتية

1 HRK = ٠٫٣٩٢٤٤٥ WST

HRK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكونا الكرواتية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكونا الكرواتية

wst
WST
hrk
HRK
١ WST٢٫٥٤٨١٢ HRK
٥ WST١٢٫٧٤٠٦ HRK
١٠ WST٢٥٫٤٨١٢ HRK
٢٥ WST٦٣٫٧٠٣١ HRK
٥٠ WST١٢٧٫٤٠٦ HRK
١٠٠ WST٢٥٤٫٨١٢ HRK
٥٠٠ WST١٬٢٧٤٫٠٦ HRK
١٬٠٠٠ WST٢٬٥٤٨٫١٢ HRK
٥٬٠٠٠ WST١٢٬٧٤٠٫٦ HRK
١٠٬٠٠٠ WST٢٥٬٤٨١٫٢ HRK

حوِّل الكونا الكرواتية إلى تالا ساموية

hrk
HRK
wst
WST
١ HRK٠٫٣٩٢٤٤٥ WST
٥ HRK١٫٩٦٢٢٣ WST
١٠ HRK٣٫٩٢٤٤٥ WST
٢٥ HRK٩٫٨١١١٤ WST
٥٠ HRK١٩٫٦٢٢٣ WST
١٠٠ HRK٣٩٫٢٤٤٥ WST
٥٠٠ HRK١٩٦٫٢٢٣ WST
١٬٠٠٠ HRK٣٩٢٫٤٤٥ WST
٥٬٠٠٠ HRK١٬٩٦٢٫٢٣ WST
١٠٬٠٠٠ HRK٣٬٩٢٤٫٤٥ WST

مخطط WST إلى HRK

1 WST = ٠ HRK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكونا الكرواتية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٢٧٥٠٫٣٤٩٥٦
منخفض
٠٫٣٣٥٣٠٠٫٣٣٤٧٦
المتوسط
٠٫٣٤٠٣٥٠٫٣٣٨٨٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
hrk

HRK - الكونا الكرواتية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكونا الكرواتية هو سعر الصرف للزوج HRK إلى USD. رمز العملة لـ Croatian Kunas هو HRK. رمز العملة هو kn.

More الكونا الكرواتية info

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