١ WST إلى HNL

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٩٫٠٣٤٥٣٣٨ اللامبيرا الهندوراسي

1 HNL = ٠٫١١٠٦٨٦ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى اللامبيرا الهندوراسي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى اللامبيرا الهندوراسي

wst
WST
hnl
HNL
١ WST٩٫٠٣٤٥٣ HNL
٥ WST٤٥٫١٧٢٧ HNL
١٠ WST٩٠٫٣٤٥٣ HNL
٢٥ WST٢٢٥٫٨٦٣ HNL
٥٠ WST٤٥١٫٧٢٧ HNL
١٠٠ WST٩٠٣٫٤٥٣ HNL
٥٠٠ WST٤٬٥١٧٫٢٧ HNL
١٬٠٠٠ WST٩٬٠٣٤٫٥٣ HNL
٥٬٠٠٠ WST٤٥٬١٧٢٫٧ HNL
١٠٬٠٠٠ WST٩٠٬٣٤٥٫٣ HNL

حوِّل اللامبيرا الهندوراسي إلى تالا ساموية

hnl
HNL
wst
WST
١ HNL٠٫١١٠٦٨٦ WST
٥ HNL٠٫٥٥٣٤٣٢ WST
١٠ HNL١٫١٠٦٨٦ WST
٢٥ HNL٢٫٧٦٧١٦ WST
٥٠ HNL٥٫٥٣٤٣٢ WST
١٠٠ HNL١١٫٠٦٨٦ WST
٥٠٠ HNL٥٥٫٣٤٣٢ WST
١٬٠٠٠ HNL١١٠٫٦٨٦ WST
٥٬٠٠٠ HNL٥٥٣٫٤٣٢ WST
١٠٬٠٠٠ HNL١٬١٠٦٫٨٦ WST

مخطط WST إلى HNL

1 WST = ٠ HNL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل اللامبيرا الهندوراسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٠٩٥٨٩٫٢١١١
منخفض
٩٫٠٠٤٥٨٫٨٥٦٢
المتوسط
٩٫٠٤٧٣٩٫٠٠٨٩
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٧٢٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
hnl

HNL - اللامبيرا الهندوراسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللامبيرا الهندوراسي هو سعر الصرف للزوج HNL إلى USD. رمز العملة لـ Honduran Lempiras هو HNL. رمز العملة هو L.

More اللامبيرا الهندوراسي info

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