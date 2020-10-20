١ WST إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٧٦٫١٦٦٦٠٨ الدولار الجوياني

1 GYD = ٠٫٠١٣١٢٩١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٩ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الجوياني

wst
WST
gyd
GYD
١ WST٧٦٫١٦٦٦ GYD
٥ WST٣٨٠٫٨٣٣ GYD
١٠ WST٧٦١٫٦٦٦ GYD
٢٥ WST١٬٩٠٤٫١٧ GYD
٥٠ WST٣٬٨٠٨٫٣٣ GYD
١٠٠ WST٧٬٦١٦٫٦٦ GYD
٥٠٠ WST٣٨٬٠٨٣٫٣ GYD
١٬٠٠٠ WST٧٦٬١٦٦٫٦ GYD
٥٬٠٠٠ WST٣٨٠٬٨٣٣ GYD
١٠٬٠٠٠ WST٧٦١٬٦٦٦ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى تالا ساموية

gyd
GYD
wst
WST
١ GYD٠٫٠١٣١٢٩١ WST
٥ GYD٠٫٠٦٥٦٤٥٦ WST
١٠ GYD٠٫١٣١٢٩١ WST
٢٥ GYD٠٫٣٢٨٢٢٨ WST
٥٠ GYD٠٫٦٥٦٤٥٦ WST
١٠٠ GYD١٫٣١٢٩١ WST
٥٠٠ GYD٦٫٥٦٤٥٦ WST
١٬٠٠٠ GYD١٣٫١٢٩١ WST
٥٬٠٠٠ GYD٦٥٫٦٤٥٦ WST
١٠٬٠٠٠ GYD١٣١٫٢٩١ WST

مخطط WST إلى GYD

1 WST = ٠ GYD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٦٫٩٢٢٧٧٫٩٨٩
منخفض
٧٥٫٩٧٩٧٥٫٠١٨
المتوسط
٧٦٫٤٣٦٧٦٫١٧٨
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

More الدولار الجوياني info

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jpy

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aud

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