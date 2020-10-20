١ WST إلى EEK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٥٫٢٩٣٠٣٣٢ الكرون الإستوني

1 EEK = ٠٫١٨٨٩٢٨ WST

EEK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكرون الإستوني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكرون الإستوني

wst
WST
eek
EEK
١ WST٥٫٢٩٣٠٣ EEK
٥ WST٢٦٫٤٦٥٢ EEK
١٠ WST٥٢٫٩٣٠٣ EEK
٢٥ WST١٣٢٫٣٢٦ EEK
٥٠ WST٢٦٤٫٦٥٢ EEK
١٠٠ WST٥٢٩٫٣٠٣ EEK
٥٠٠ WST٢٬٦٤٦٫٥٢ EEK
١٬٠٠٠ WST٥٬٢٩٣٫٠٣ EEK
٥٬٠٠٠ WST٢٦٬٤٦٥٫٢ EEK
١٠٬٠٠٠ WST٥٢٬٩٣٠٫٣ EEK

حوِّل الكرون الإستوني إلى تالا ساموية

eek
EEK
wst
WST
١ EEK٠٫١٨٨٩٢٨ WST
٥ EEK٠٫٩٤٤٦٣٨ WST
١٠ EEK١٫٨٨٩٢٨ WST
٢٥ EEK٤٫٧٢٣١٩ WST
٥٠ EEK٩٫٤٤٦٣٨ WST
١٠٠ EEK١٨٫٨٩٢٨ WST
٥٠٠ EEK٩٤٫٤٦٣٨ WST
١٬٠٠٠ EEK١٨٨٫٩٢٨ WST
٥٬٠٠٠ EEK٩٤٤٫٦٣٨ WST
١٠٬٠٠٠ EEK١٬٨٨٩٫٢٨ WST

مخطط WST إلى EEK

1 WST = ٠ EEK

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكرون الإستوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٤٢٧٥٠٫٣٤٩٥٦
منخفض
٠٫٣٣٥٣٠٠٫٣٣٤٧٦
المتوسط
٠٫٣٤٠٣٥٠٫٣٣٨٨٤
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
eek

EEK - الكرون الإستوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الإستوني هو سعر الصرف للزوج EEK إلى USD. رمز العملة لـ Estonian Krooni هو EEK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الإستوني info

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