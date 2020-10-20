١ WST إلى DKK

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٥٢٢٥٦٩٩ الكرون الدانماركي

1 DKK = ٠٫٣٩٦٤٢١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الكرون الدانماركي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الكرون الدانماركي

wst
WST
dkk
DKK
١ WST٢٫٥٢٢٥٧ DKK
٥ WST١٢٫٦١٢٨ DKK
١٠ WST٢٥٫٢٢٥٧ DKK
٢٥ WST٦٣٫٠٦٤٢ DKK
٥٠ WST١٢٦٫١٢٨ DKK
١٠٠ WST٢٥٢٫٢٥٧ DKK
٥٠٠ WST١٬٢٦١٫٢٨ DKK
١٬٠٠٠ WST٢٬٥٢٢٫٥٧ DKK
٥٬٠٠٠ WST١٢٬٦١٢٫٨ DKK
١٠٬٠٠٠ WST٢٥٬٢٢٥٫٧ DKK

حوِّل الكرون الدانماركي إلى تالا ساموية

dkk
DKK
wst
WST
١ DKK٠٫٣٩٦٤٢١ WST
٥ DKK١٫٩٨٢١١ WST
١٠ DKK٣٫٩٦٤٢١ WST
٢٥ DKK٩٫٩١٠٥٣ WST
٥٠ DKK١٩٫٨٢١١ WST
١٠٠ DKK٣٩٫٦٤٢١ WST
٥٠٠ DKK١٩٨٫٢١١ WST
١٬٠٠٠ DKK٣٩٦٫٤٢١ WST
٥٬٠٠٠ DKK١٬٩٨٢٫١١ WST
١٠٬٠٠٠ DKK٣٬٩٦٤٫٢١ WST

مخطط WST إلى DKK

1 WST = ٠ DKK

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الكرون الدانماركي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٥٥٧٣٢٫٦١٣٣
منخفض
٢٫٥٠٠٩٢٫٤٩٦٩
المتوسط
٢٫٥٣٩١٢٫٥٢٨٠
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٧٩٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
dkk

DKK - الكرون الدانماركي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرون الدانماركي هو سعر الصرف للزوج DKK إلى USD. رمز العملة لـ Danish Kroner هو DKK. رمز العملة هو kr.

More الكرون الدانماركي info

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