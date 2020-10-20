١ WST إلى CUP

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٨٫٧٥٩٣١٨٧ البيزو الكوبي

1 CUP = ٠٫١١٤١٦٤ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى البيزو الكوبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٨ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى البيزو الكوبي

wst
WST
cup
CUP
١ WST٨٫٧٥٩٣٢ CUP
٥ WST٤٣٫٧٩٦٦ CUP
١٠ WST٨٧٫٥٩٣٢ CUP
٢٥ WST٢١٨٫٩٨٣ CUP
٥٠ WST٤٣٧٫٩٦٦ CUP
١٠٠ WST٨٧٥٫٩٣٢ CUP
٥٠٠ WST٤٬٣٧٩٫٦٦ CUP
١٬٠٠٠ WST٨٬٧٥٩٫٣٢ CUP
٥٬٠٠٠ WST٤٣٬٧٩٦٫٦ CUP
١٠٬٠٠٠ WST٨٧٬٥٩٣٫٢ CUP

حوِّل البيزو الكوبي إلى تالا ساموية

cup
CUP
wst
WST
١ CUP٠٫١١٤١٦٤ WST
٥ CUP٠٫٥٧٠٨٢١ WST
١٠ CUP١٫١٤١٦٤ WST
٢٥ CUP٢٫٨٥٤١ WST
٥٠ CUP٥٫٧٠٨٢١ WST
١٠٠ CUP١١٫٤١٦٤ WST
٥٠٠ CUP٥٧٫٠٨٢١ WST
١٬٠٠٠ CUP١١٤٫١٦٤ WST
٥٬٠٠٠ CUP٥٧٠٫٨٢١ WST
١٠٬٠٠٠ CUP١٬١٤١٫٦٤ WST

مخطط WST إلى CUP

1 WST = ٠ CUP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل البيزو الكوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٨٣٦٨٨٫٩٤٨١
منخفض
٨٫٧٢٣٤٨٫٦٠٠٣
المتوسط
٨٫٧٧٥٠٨٫٧٤٥١
التقلب
٠٫٣٥٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
cup

CUP - البيزو الكوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الكوبي هو سعر الصرف للزوج CUP إلى USD. رمز العملة لـ Cuban Pesos هو CUP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الكوبي info

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