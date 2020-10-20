١ WST إلى CNH

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٢٫٦٦٦٨٧٣١ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٠٫٣٧٤٩٧١ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٣:٣٧ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

wst
WST
cnh
CNH
١ WST٢٫٦٦٦٨٧ CNH
٥ WST١٣٫٣٣٤٤ CNH
١٠ WST٢٦٫٦٦٨٧ CNH
٢٥ WST٦٦٫٦٧١٨ CNH
٥٠ WST١٣٣٫٣٤٤ CNH
١٠٠ WST٢٦٦٫٦٨٧ CNH
٥٠٠ WST١٬٣٣٣٫٤٤ CNH
١٬٠٠٠ WST٢٬٦٦٦٫٨٧ CNH
٥٬٠٠٠ WST١٣٬٣٣٤٫٤ CNH
١٠٬٠٠٠ WST٢٦٬٦٦٨٫٧ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى تالا ساموية

cnh
CNH
wst
WST
١ CNH٠٫٣٧٤٩٧١ WST
٥ CNH١٫٨٧٤٨٥ WST
١٠ CNH٣٫٧٤٩٧١ WST
٢٥ CNH٩٫٣٧٤٢٧ WST
٥٠ CNH١٨٫٧٤٨٥ WST
١٠٠ CNH٣٧٫٤٩٧١ WST
٥٠٠ CNH١٨٧٫٤٨٥ WST
١٬٠٠٠ CNH٣٧٤٫٩٧١ WST
٥٬٠٠٠ CNH١٬٨٧٤٫٨٥ WST
١٠٬٠٠٠ CNH٣٬٧٤٩٫٧١ WST

مخطط WST إلى CNH

1 WST = ٠ CNH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٦٧٨٢٢٫٧٠٩٥
منخفض
٢٫٦٥١٤٢٫٦٠٢٥
المتوسط
٢٫٦٦٤٠٢٫٦٤٧١
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٧٤٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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