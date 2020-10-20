١ WST إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٣٢٨٩٤١٩٥ الفرنك السويسري

1 CHF = ٣٫٠٤٠٠٥ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٣ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الفرنك السويسري

wst
WST
chf
CHF
١ WST٠٫٣٢٨٩٤٢ CHF
٥ WST١٫٦٤٤٧١ CHF
١٠ WST٣٫٢٨٩٤٢ CHF
٢٥ WST٨٫٢٢٣٥٥ CHF
٥٠ WST١٦٫٤٤٧١ CHF
١٠٠ WST٣٢٫٨٩٤٢ CHF
٥٠٠ WST١٦٤٫٤٧١ CHF
١٬٠٠٠ WST٣٢٨٫٩٤٢ CHF
٥٬٠٠٠ WST١٬٦٤٤٫٧١ CHF
١٠٬٠٠٠ WST٣٬٢٨٩٫٤٢ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى تالا ساموية

chf
CHF
wst
WST
١ CHF٣٫٠٤٠٠٥ WST
٥ CHF١٥٫٢٠٠٣ WST
١٠ CHF٣٠٫٤٠٠٥ WST
٢٥ CHF٧٦٫٠٠١٣ WST
٥٠ CHF١٥٢٫٠٠٣ WST
١٠٠ CHF٣٠٤٫٠٠٥ WST
٥٠٠ CHF١٬٥٢٠٫٠٣ WST
١٬٠٠٠ CHF٣٬٠٤٠٫٠٥ WST
٥٬٠٠٠ CHF١٥٬٢٠٠٫٣ WST
١٠٬٠٠٠ CHF٣٠٬٤٠٠٫٥ WST

مخطط WST إلى CHF

1 WST = ٠ CHF

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إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٣٠٣٨٠٫٣٤٠٩٤
منخفض
٠٫٣٢٣٨٠٠٫٣٢٣٨٠
المتوسط
٠٫٣٢٧٤٨٠٫٣٢٩٩١
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٧٨٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

More الفرنك السويسري info

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