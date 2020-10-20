١ WST إلى BGN

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٦٦١٤٩٣٣٠ الليف البلغاري

1 BGN = ١٫٥١١٧٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الليف البلغاري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الليف البلغاري

wst
WST
bgn
BGN
١ WST٠٫٦٦١٤٩٣ BGN
٥ WST٣٫٣٠٧٤٧ BGN
١٠ WST٦٫٦١٤٩٣ BGN
٢٥ WST١٦٫٥٣٧٣ BGN
٥٠ WST٣٣٫٠٧٤٧ BGN
١٠٠ WST٦٦٫١٤٩٣ BGN
٥٠٠ WST٣٣٠٫٧٤٧ BGN
١٬٠٠٠ WST٦٦١٫٤٩٣ BGN
٥٬٠٠٠ WST٣٬٣٠٧٫٤٧ BGN
١٠٬٠٠٠ WST٦٬٦١٤٫٩٣ BGN

حوِّل الليف البلغاري إلى تالا ساموية

bgn
BGN
wst
WST
١ BGN١٫٥١١٧٣ WST
٥ BGN٧٫٥٥٨٦٦ WST
١٠ BGN١٥٫١١٧٣ WST
٢٥ BGN٣٧٫٧٩٣٣ WST
٥٠ BGN٧٥٫٥٨٦٦ WST
١٠٠ BGN١٥١٫١٧٣ WST
٥٠٠ BGN٧٥٥٫٨٦٦ WST
١٬٠٠٠ BGN١٬٥١١٫٧٣ WST
٥٬٠٠٠ BGN٧٬٥٥٨٫٦٦ WST
١٠٬٠٠٠ BGN١٥٬١١٧٫٣ WST

مخطط WST إلى BGN

1 WST = ٠ BGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الليف البلغاري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٧٠٣٧٠٫٦٨٣٦٨
منخفض
٠٫٦٥٥٧٩٠٫٦٥٤٧٤
المتوسط
٠٫٦٦٥٦٦٠٫٦٦٢٧١
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
bgn

BGN - الليف البلغاري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليف البلغاري هو سعر الصرف للزوج BGN إلى USD. رمز العملة لـ Bulgarian Leva هو BGN. رمز العملة هو лв.

More الليف البلغاري info

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WST إلى USD

eur

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gbp

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jpy

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aud

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cny

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