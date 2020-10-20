١ WST إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1 WS$

‏١٫٠٠ تالا ساموية =

٠٫٥٤٢٩٦٨٧٦ الدولار الأسترالي

1 AUD = ١٫٨٤١٧٣ WST

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
تالا ساموية إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:١٢ UTC

حوِّل تالا ساموية إلى الدولار الأسترالي

wst
WST
aud
AUD
١ WST٠٫٥٤٢٩٦٩ AUD
٥ WST٢٫٧١٤٨٤ AUD
١٠ WST٥٫٤٢٩٦٩ AUD
٢٥ WST١٣٫٥٧٤٢ AUD
٥٠ WST٢٧٫١٤٨٤ AUD
١٠٠ WST٥٤٫٢٩٦٩ AUD
٥٠٠ WST٢٧١٫٤٨٤ AUD
١٬٠٠٠ WST٥٤٢٫٩٦٩ AUD
٥٬٠٠٠ WST٢٬٧١٤٫٨٤ AUD
١٠٬٠٠٠ WST٥٬٤٢٩٫٦٩ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى تالا ساموية

aud
AUD
wst
WST
١ AUD١٫٨٤١٧٣ WST
٥ AUD٩٫٢٠٨٦٣ WST
١٠ AUD١٨٫٤١٧٣ WST
٢٥ AUD٤٦٫٠٤٣٢ WST
٥٠ AUD٩٢٫٠٨٦٣ WST
١٠٠ AUD١٨٤٫١٧٣ WST
٥٠٠ AUD٩٢٠٫٨٦٣ WST
١٬٠٠٠ AUD١٬٨٤١٫٧٣ WST
٥٬٠٠٠ AUD٩٬٢٠٨٫٦٣ WST
١٠٬٠٠٠ AUD١٨٬٤١٧٫٣ WST

مخطط WST إلى AUD

1 WST = ٠ AUD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 تالا ساموية مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٥٨٤٧٠٫٥٧٥٦٢
منخفض
٠٫٥٤٦٤١٠٫٥٤٥٢٠
المتوسط
٠٫٥٥٠٩٣٠٫٥٥٢٩١
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٨١٪؜

معلومات العملات

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info
aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

More الدولار الأسترالي info

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