١ Syrian Pounds إلى Venezuelan Bolívares
محوّل العملات
1 £
١ الجنيه السوري =
١٬١١٨٫٧٢٥٨ البوليفار الفنزويلي
1 VEF = ٠٫٠٠٠٨٩٣٨٧٤ SYP
الجنيه السوري إلى البوليفار الفنزويلي التحويل — آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٨:٠٥ UTC
حوِّل الجنيه السوري إلى البوليفار الفنزويلي
الجنيه السوريSYP
البوليفار الفنزويليVEF
|١ SYP
|ليس رقمًا VEF
|٥ SYP
|ليس رقمًا VEF
|١٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
|٢٥ SYP
|ليس رقمًا VEF
|٥٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
|١٠٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
|٥٠٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
|١٬٠٠٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
|٥٬٠٠٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
|١٠٬٠٠٠ SYP
|ليس رقمًا VEF
حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الجنيه السوري
البوليفار الفنزويليVEF
الجنيه السوريSYP
|١ VEF
|ليس رقمًا SYP
|٥ VEF
|ليس رقمًا SYP
|١٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
|٢٥ VEF
|ليس رقمًا SYP
|٥٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
|١٠٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
|٥٠٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
|١٬٠٠٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
|٥٬٠٠٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
|١٠٬٠٠٠ VEF
|ليس رقمًا SYP
مخطط SYP إلى VEF
مخطط SYP إلى VEF
1 SYP = ٠ VEF
|إحصائية
|آخر 30 يومًا
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
|أعلى قيمة
|٠٫٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠
|منخفض
|٠٫٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠
|المتوسط
|٠٫٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠
|٠٫٠٠٠٠
|التقلب
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
