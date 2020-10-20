١ QAR إلى ZWL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٫٧٥٨٩١٤١ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ٠٫٢٦٦٠٣٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار الزيمبابوي

qar
QAR
zwl
ZWL
١ QAR٣٫٧٥٨٩١ ZWL
٥ QAR١٨٫٧٩٤٦ ZWL
١٠ QAR٣٧٫٥٨٩١ ZWL
٢٥ QAR٩٣٫٩٧٢٩ ZWL
٥٠ QAR١٨٧٫٩٤٦ ZWL
١٠٠ QAR٣٧٥٫٨٩١ ZWL
٥٠٠ QAR١٬٨٧٩٫٤٦ ZWL
١٬٠٠٠ QAR٣٬٧٥٨٫٩١ ZWL
٥٬٠٠٠ QAR١٨٬٧٩٤٫٦ ZWL
١٠٬٠٠٠ QAR٣٧٬٥٨٩٫١ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الريال القطري

zwl
ZWL
qar
QAR
١ ZWL٠٫٢٦٦٠٣٤ QAR
٥ ZWL١٫٣٣٠١٧ QAR
١٠ ZWL٢٫٦٦٠٣٤ QAR
٢٥ ZWL٦٫٦٥٠٨٦ QAR
٥٠ ZWL١٣٫٣٠١٧ QAR
١٠٠ ZWL٢٦٫٦٠٣٤ QAR
٥٠٠ ZWL١٣٣٫٠١٧ QAR
١٬٠٠٠ ZWL٢٦٦٫٠٣٤ QAR
٥٬٠٠٠ ZWL١٬٣٣٠٫١٧ QAR
١٠٬٠٠٠ ZWL٢٬٦٦٠٫٣٤ QAR

مخطط QAR إلى ZWL

1 QAR = ٠ ZWL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٨١٦٤٨٬٤٧٩٫٤
منخفض
٣٫٦٤٩٥٣٫٦٣٨٩
المتوسط
٣٫٧٢٩٣٢٬٤٦٨٫١
التقلب
١٫٠٢٪؜٨١٫٤٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

More الدولار الزيمبابوي info

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