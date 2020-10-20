١ QAR إلى YER

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦٨٫٧٣٧٠٨٠ الريال اليمني

1 YER = ٠٫٠١٤٥٤٨٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الريال اليمني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الريال اليمني

qar
QAR
yer
YER
١ QAR٦٨٫٧٣٧١ YER
٥ QAR٣٤٣٫٦٨٥ YER
١٠ QAR٦٨٧٫٣٧١ YER
٢٥ QAR١٬٧١٨٫٤٣ YER
٥٠ QAR٣٬٤٣٦٫٨٥ YER
١٠٠ QAR٦٬٨٧٣٫٧١ YER
٥٠٠ QAR٣٤٬٣٦٨٫٥ YER
١٬٠٠٠ QAR٦٨٬٧٣٧٫١ YER
٥٬٠٠٠ QAR٣٤٣٬٦٨٥ YER
١٠٬٠٠٠ QAR٦٨٧٬٣٧١ YER

حوِّل الريال اليمني إلى الريال القطري

yer
YER
qar
QAR
١ YER٠٫٠١٤٥٤٨٢ QAR
٥ YER٠٫٠٧٢٧٤٠٩ QAR
١٠ YER٠٫١٤٥٤٨٢ QAR
٢٥ YER٠٫٣٦٣٧٠٥ QAR
٥٠ YER٠٫٧٢٧٤٠٩ QAR
١٠٠ YER١٫٤٥٤٨٢ QAR
٥٠٠ YER٧٫٢٧٤٠٩ QAR
١٬٠٠٠ YER١٤٫٥٤٨٢ QAR
٥٬٠٠٠ YER٧٢٫٧٤٠٩ QAR
١٠٬٠٠٠ YER١٤٥٫٤٨٢ QAR

مخطط QAR إلى YER

1 QAR = ٠ YER

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الريال اليمني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٨٫٨٠٠٦٨٫٨٠٠
منخفض
٦٨٫٧٣١٦٨٫٦٤٨
المتوسط
٦٨٫٧٥٨٦٨٫٧٥٩
التقلب
٠٫٠٤٪؜٠٫٠٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
yer

YER - الريال اليمني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال اليمني هو سعر الصرف للزوج YER إلى USD. رمز العملة لـ Yemeni Rials هو YER. رمز العملة هو ﷼.

More الريال اليمني info

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