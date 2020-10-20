١ QAR إلى XRP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٥٦٧٣٨٧٤٢ Ripple

1 XRP = ١٫٧٦٢٤٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الريال القطري إلى Ripple التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Ripple

qar
QAR
xrp
XRP
١ QAR٠٫٥٦٧٣٨٧ XRP
٥ QAR٢٫٨٣٦٩٤ XRP
١٠ QAR٥٫٦٧٣٨٧ XRP
٢٥ QAR١٤٫١٨٤٧ XRP
٥٠ QAR٢٨٫٣٦٩٤ XRP
١٠٠ QAR٥٦٫٧٣٨٧ XRP
٥٠٠ QAR٢٨٣٫٦٩٤ XRP
١٬٠٠٠ QAR٥٦٧٫٣٨٧ XRP
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٨٣٦٫٩٤ XRP
١٠٬٠٠٠ QAR٥٬٦٧٣٫٨٧ XRP

حوِّل Ripple إلى الريال القطري

xrp
XRP
qar
QAR
١ XRP١٫٧٦٢٤٦ QAR
٥ XRP٨٫٨١٢٣٢ QAR
١٠ XRP١٧٫٦٢٤٦ QAR
٢٥ XRP٤٤٫٠٦١٦ QAR
٥٠ XRP٨٨٫١٢٣٢ QAR
١٠٠ XRP١٧٦٫٢٤٦ QAR
٥٠٠ XRP٨٨١٫٢٣٢ QAR
١٬٠٠٠ XRP١٬٧٦٢٫٤٦ QAR
٥٬٠٠٠ XRP٨٬٨١٢٫٣٢ QAR
١٠٬٠٠٠ XRP١٧٬٦٢٤٫٦ QAR

مخطط QAR إلى XRP

1 QAR = ٠ XRP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Ripple

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٥٨٥٢٥٠٫٥٨٥٢٥
منخفض
٠٫٥٢٢٦٤٠٫٤٤٣٦٥
المتوسط
٠٫٥٦٠٤٥٠٫٥٣٢٣٦
التقلب
١٫٧٨٪؜٢٫٦٣٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
xrp

XRP - Ripple

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ripple هو سعر الصرف للزوج XRP إلى USD. رمز العملة لـ Ripple هو XRP.

More Ripple info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings