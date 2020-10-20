١ QAR إلى XLM

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٢٫٩٩٢٩٥٤٤٣١٣٤٦١٥٤ Stellar Lumen

1 XLM = ٠٫٣٣٤١١٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
شراء العملات المشفرةKraken
الريال القطري إلى Stellar Lumen التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Stellar Lumen

qar
QAR
xlm
XLM
١ QAR٢٫٩٩٢٩٥ XLM
٥ QAR١٤٫٩٦٤٨ XLM
١٠ QAR٢٩٫٩٢٩٥ XLM
٢٥ QAR٧٤٫٨٢٣٩ XLM
٥٠ QAR١٤٩٫٦٤٨ XLM
١٠٠ QAR٢٩٩٫٢٩٥ XLM
٥٠٠ QAR١٬٤٩٦٫٤٨ XLM
١٬٠٠٠ QAR٢٬٩٩٢٫٩٥ XLM
٥٬٠٠٠ QAR١٤٬٩٦٤٫٨ XLM
١٠٬٠٠٠ QAR٢٩٬٩٢٩٫٥ XLM

حوِّل Stellar Lumen إلى الريال القطري

xlm
XLM
qar
QAR
١ XLM٠٫٣٣٤١١٨ QAR
٥ XLM١٫٦٧٠٥٩ QAR
١٠ XLM٣٫٣٤١١٨ QAR
٢٥ XLM٨٫٣٥٢٩٥ QAR
٥٠ XLM١٦٫٧٠٥٩ QAR
١٠٠ XLM٣٣٫٤١١٨ QAR
٥٠٠ XLM١٦٧٫٠٥٩ QAR
١٬٠٠٠ XLM٣٣٤٫١١٨ QAR
٥٬٠٠٠ XLM١٬٦٧٠٫٥٩ QAR
١٠٬٠٠٠ XLM٣٬٣٤١٫١٨ QAR

مخطط QAR إلى XLM

1 QAR = ٠ XLM

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Stellar Lumen

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٥٩٥٣٣٫٥٩٥٣
منخفض
٢٫٥٨٢٢٢٫٠٥٩٣
المتوسط
٢٫٩٢٥٢٢٫٦٠٨٩
التقلب
٨٫١٤٪؜٥٫٢٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
xlm

XLM - Stellar Lumen

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Stellar Lumen هو سعر الصرف للزوج XLM إلى USD. رمز العملة لـ Stellar Lumens هو XLM.

More Stellar Lumen info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings