١ QAR إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٧٥٤١٠٩٧٢ تالا ساموية

1 WST = ١٫٣٢٦٠٧ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى تالا ساموية

qar
QAR
wst
WST
١ QAR٠٫٧٥٤١١ WST
٥ QAR٣٫٧٧٠٥٥ WST
١٠ QAR٧٫٥٤١١ WST
٢٥ QAR١٨٫٨٥٢٧ WST
٥٠ QAR٣٧٫٧٠٥٥ WST
١٠٠ QAR٧٥٫٤١١ WST
٥٠٠ QAR٣٧٧٫٠٥٥ WST
١٬٠٠٠ QAR٧٥٤٫١١ WST
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٧٧٠٫٥٥ WST
١٠٬٠٠٠ QAR٧٬٥٤١٫١ WST

حوِّل تالا ساموية إلى الريال القطري

wst
WST
qar
QAR
١ WST١٫٣٢٦٠٧ QAR
٥ WST٦٫٦٣٠٣٣ QAR
١٠ WST١٣٫٢٦٠٧ QAR
٢٥ WST٣٣٫١٥١٧ QAR
٥٠ WST٦٦٫٣٠٣٣ QAR
١٠٠ WST١٣٢٫٦٠٧ QAR
٥٠٠ WST٦٦٣٫٠٣٣ QAR
١٬٠٠٠ WST١٬٣٢٦٫٠٧ QAR
٥٬٠٠٠ WST٦٬٦٣٠٫٣٣ QAR
١٠٬٠٠٠ WST١٣٬٢٦٠٫٧ QAR

مخطط QAR إلى WST

1 QAR = ٠ WST

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٥٤٩٣٠٫٧٦٥٤٠
منخفض
٠٫٧٤٧١٤٠٫٧٣٦٨٥
المتوسط
٠٫٧٥٠٥٥٠٫٧٥٣٢٩
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

More تالا ساموية info

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