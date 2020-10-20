١ QAR إلى VUV

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٢٫٨٦١١٩٩ فاتو ني-فانواتو

1 VUV = ٠٫٠٣٠٤٣١٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى فاتو ني-فانواتو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى فاتو ني-فانواتو

qar
QAR
vuv
VUV
١ QAR٣٢٫٨٦١٢ VUV
٥ QAR١٦٤٫٣٠٦ VUV
١٠ QAR٣٢٨٫٦١٢ VUV
٢٥ QAR٨٢١٫٥٣ VUV
٥٠ QAR١٬٦٤٣٫٠٦ VUV
١٠٠ QAR٣٬٢٨٦٫١٢ VUV
٥٠٠ QAR١٦٬٤٣٠٫٦ VUV
١٬٠٠٠ QAR٣٢٬٨٦١٫٢ VUV
٥٬٠٠٠ QAR١٦٤٬٣٠٦ VUV
١٠٬٠٠٠ QAR٣٢٨٬٦١٢ VUV

حوِّل فاتو ني-فانواتو إلى الريال القطري

vuv
VUV
qar
QAR
١ VUV٠٫٠٣٠٤٣١ QAR
٥ VUV٠٫١٥٢١٥٥ QAR
١٠ VUV٠٫٣٠٤٣١ QAR
٢٥ VUV٠٫٧٦٠٧٧٦ QAR
٥٠ VUV١٫٥٢١٥٥ QAR
١٠٠ VUV٣٫٠٤٣١ QAR
٥٠٠ VUV١٥٫٢١٥٥ QAR
١٬٠٠٠ VUV٣٠٫٤٣١ QAR
٥٬٠٠٠ VUV١٥٢٫١٥٥ QAR
١٠٬٠٠٠ VUV٣٠٤٫٣١ QAR

مخطط QAR إلى VUV

1 QAR = ٠ VUV

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل فاتو ني-فانواتو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٣٫٠٧٣٣٣٫٧١٦
منخفض
٣٢٫٤٧٠٣٢٫٤٧٠
المتوسط
٣٢٫٨٠٢٣٢٫٩٤٨
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
vuv

VUV - فاتو ني-فانواتو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة فاتو ني-فانواتو هو سعر الصرف للزوج VUV إلى USD. رمز العملة لـ Ni-Vanuatu Vatu هو VUV. رمز العملة هو VT.

More فاتو ني-فانواتو info

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