١ QAR إلى VES

١٫٠٠ الريال القطري =
١٠٫٠٠٥٩٢٥ البوليفار الفنزويلي
1 VES = ٠٫٠٩٩٩٤٠٨ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٠٫٠٠٥٩٢٥ البوليفار الفنزويلي
1 VES = ٠٫٠٩٩٩٤٠٨ QAR
QAR
VES
|١ QAR
|١٠٫٠٠٥٩ VES
|٥ QAR
|٥٠٫٠٢٩٦ VES
|١٠ QAR
|١٠٠٫٠٥٩ VES
|٢٥ QAR
|٢٥٠٫١٤٨ VES
|٥٠ QAR
|٥٠٠٫٢٩٦ VES
|١٠٠ QAR
|١٬٠٠٠٫٥٩ VES
|٥٠٠ QAR
|٥٬٠٠٢٫٩٦ VES
|١٬٠٠٠ QAR
|١٠٬٠٠٥٫٩ VES
|٥٬٠٠٠ QAR
|٥٠٬٠٢٩٫٦ VES
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٠٠٬٠٥٩ VES
1 QAR = ٠ VES
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٠٫١٨٦
|١٠٫١٨٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩٫٩٥٨٤
|٩٫٩٢٤٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٠٫٠٠٣
|٩٫٩٩٩٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٨٪
|٠٫٢٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.More البوليفار الفنزويلي info
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