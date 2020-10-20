١ QAR إلى VES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٠٫٠٠٥٩٢٥ البوليفار الفنزويلي

1 VES = ٠٫٠٩٩٩٤٠٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٩ UTC

حوِّل الريال القطري إلى البوليفار الفنزويلي

qar
QAR
ves
VES
١ QAR١٠٫٠٠٥٩ VES
٥ QAR٥٠٫٠٢٩٦ VES
١٠ QAR١٠٠٫٠٥٩ VES
٢٥ QAR٢٥٠٫١٤٨ VES
٥٠ QAR٥٠٠٫٢٩٦ VES
١٠٠ QAR١٬٠٠٠٫٥٩ VES
٥٠٠ QAR٥٬٠٠٢٫٩٦ VES
١٬٠٠٠ QAR١٠٬٠٠٥٫٩ VES
٥٬٠٠٠ QAR٥٠٬٠٢٩٫٦ VES
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٠٬٠٥٩ VES

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال القطري

ves
VES
qar
QAR
١ VES٠٫٠٩٩٩٤٠٨ QAR
٥ VES٠٫٤٩٩٧٠٤ QAR
١٠ VES٠٫٩٩٩٤٠٨ QAR
٢٥ VES٢٫٤٩٨٥٢ QAR
٥٠ VES٤٫٩٩٧٠٤ QAR
١٠٠ VES٩٫٩٩٤٠٨ QAR
٥٠٠ VES٤٩٫٩٧٠٤ QAR
١٬٠٠٠ VES٩٩٫٩٤٠٨ QAR
٥٬٠٠٠ VES٤٩٩٫٧٠٤ QAR
١٠٬٠٠٠ VES٩٩٩٫٤٠٨ QAR

مخطط QAR إلى VES

1 QAR = ٠ VES

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٠٫١٨٦١٠٫١٨٦
منخفض
٩٫٩٥٨٤٩٫٩٢٤٥
المتوسط
١٠٫٠٠٣٩٫٩٩٩٣
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ves

VES - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.

More البوليفار الفنزويلي info

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