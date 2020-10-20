١ QAR إلى VEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏١٬٠٠٠٬٥٨٩٫٥٨ البوليفار الفنزويلي

1 VEF = ٠٫٠٠٠٠٠٠٩٩٩٤١١ QAR

VEF استُبدِلَت بـ VES

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى البوليفار الفنزويلي

qar
QAR
vef
VEF
١ QAR١٬٠٠٠٬٥٩٠ VEF
٥ QAR٥٬٠٠٢٬٩٥٠ VEF
١٠ QAR١٠٬٠٠٥٬٩٠٠ VEF
٢٥ QAR٢٥٬٠١٤٬٧٠٠ VEF
٥٠ QAR٥٠٬٠٢٩٬٥٠٠ VEF
١٠٠ QAR١٠٠٬٠٥٩٬٠٠٠ VEF
٥٠٠ QAR٥٠٠٬٢٩٥٬٠٠٠ VEF
١٬٠٠٠ QAR١٬٠٠٠٬٥٩٠٬٠٠٠ VEF
٥٬٠٠٠ QAR٥٬٠٠٢٬٩٥٠٬٠٠٠ VEF
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٬٠٠٥٬٩٠٠٬٠٠٠ VEF

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال القطري

vef
VEF
qar
QAR
١ VEF٠٫٠٠٠٠٠٠٩٩٩٤١١ QAR
٥ VEF٠٫٠٠٠٠٠٤٩٩٧٠٥ QAR
١٠ VEF٠٫٠٠٠٠٠٩٩٩٤١١ QAR
٢٥ VEF٠٫٠٠٠٠٢٤٩٨٥٣ QAR
٥٠ VEF٠٫٠٠٠٠٤٩٩٧٠٥ QAR
١٠٠ VEF٠٫٠٠٠٠٩٩٩٤١١ QAR
٥٠٠ VEF٠٫٠٠٠٤٩٩٧٠٥ QAR
١٬٠٠٠ VEF٠٫٠٠٠٩٩٩٤١١ QAR
٥٬٠٠٠ VEF٠٫٠٠٤٩٩٧٠٥ QAR
١٠٬٠٠٠ VEF٠٫٠٠٩٩٩٤١١ QAR

مخطط QAR إلى VEF

1 QAR = ٠ VEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٠١٨٬٦٠٠١٬٠١٨٬٦٠٠
منخفض
٩٩٥٬٨٤٠٩٩٢٬٤٥٠
المتوسط
١٬٠٠٠٬٣٠٠٩٩٩٬٩٣٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

More البوليفار الفنزويلي info

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