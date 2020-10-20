١ QAR إلى VEB

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏١٬٠٠٠٬٦١٠٬٣٣٢٫٤١ البوليفار الفنزويلي

1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩٠ QAR

VEB استُبدِلَت بـ VEF

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى البوليفار الفنزويلي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى البوليفار الفنزويلي

qar
QAR
veb
VEB
١ QAR١٬٠٠٠٬٦١٠٬٠٠٠ VEB
٥ QAR٥٬٠٠٣٬٠٥٠٬٠٠٠ VEB
١٠ QAR١٠٬٠٠٦٬١٠٠٬٠٠٠ VEB
٢٥ QAR٢٥٬٠١٥٬٣٠٠٬٠٠٠ VEB
٥٠ QAR٥٠٬٠٣٠٬٥٠٠٬٠٠٠ VEB
١٠٠ QAR١٠٠٬٠٦١٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
٥٠٠ QAR٥٠٠٬٣٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
١٬٠٠٠ QAR١٬٠٠٠٬٦١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
٥٬٠٠٠ QAR٥٬٠٠٣٬٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٬٠٠٦٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB

حوِّل البوليفار الفنزويلي إلى الريال القطري

veb
VEB
qar
QAR
١ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
١٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
٢٥ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٤٩٨٤٨ QAR
٥٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
١٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
٥٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
١٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
٥٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
١٠٬٠٠٠ VEB٠٫٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR

مخطط QAR إلى VEB

1 QAR = ٠ VEB

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل البوليفار الفنزويلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٠١٨٬٦٠٠١٬٠١٨٬٦٠٠
منخفض
٩٩٥٬٨٤٠٩٩٢٬٤٥٠
المتوسط
١٬٠٠٠٬٣٠٠٩٩٩٬٩٣٠
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
veb

VEB - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.

More البوليفار الفنزويلي info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings