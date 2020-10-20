١ QAR إلى VEB

١٫٠٠ الريال القطري =
١٬٠٠٠٬٦١٠٬٣٣٢٫٤١ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩٠ QAR
VEB استُبدِلَت بـ VEF
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٬٠٠٠٬٦١٠٬٣٣٢٫٤١ البوليفار الفنزويلي
1 VEB = ٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩٠ QAR
VEB استُبدِلَت بـ VEF
QAR
VEB
|١ QAR
|١٬٠٠٠٬٦١٠٬٠٠٠ VEB
|٥ QAR
|٥٬٠٠٣٬٠٥٠٬٠٠٠ VEB
|١٠ QAR
|١٠٬٠٠٦٬١٠٠٬٠٠٠ VEB
|٢٥ QAR
|٢٥٬٠١٥٬٣٠٠٬٠٠٠ VEB
|٥٠ QAR
|٥٠٬٠٣٠٬٥٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٠٠ QAR
|١٠٠٬٠٦١٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
|٥٠٠ QAR
|٥٠٠٬٣٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٬٠٠٠ QAR
|١٬٠٠٠٬٦١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
|٥٬٠٠٠ QAR
|٥٬٠٠٣٬٠٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٠٬٠٠٦٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ VEB
VEB
QAR
|١ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
|٥ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
|١٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
|٢٥ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٢٤٩٨٤٨ QAR
|٥٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
|١٠٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
|٥٠٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
|١٬٠٠٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
|٥٬٠٠٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٤٩٩٦٩٥ QAR
|١٠٬٠٠٠ VEB
|٠٫٠٠٠٠٠٩٩٩٣٩ QAR
1 QAR = ٠ VEB
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٬٠١٨٬٦٠٠
|١٬٠١٨٬٦٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩٩٥٬٨٤٠
|٩٩٢٬٤٥٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٬٠٠٠٬٣٠٠
|٩٩٩٬٩٣٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٨٪
|٠٫٢٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEB إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEB.More البوليفار الفنزويلي info
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