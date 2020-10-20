١ QAR إلى UNI

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

‏٠٫٠٣٠٩٨٩٠٦١٨٩٥٦٠٤ Uniswap

1 UNI = ٣٢٫٢٦٩٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى Uniswap التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٢٢ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Uniswap

qar
QAR
uni
UNI
١ QAR٠٫٠٣٠٩٨٩١ UNI
٥ QAR٠٫١٥٤٩٤٥ UNI
١٠ QAR٠٫٣٠٩٨٩١ UNI
٢٥ QAR٠٫٧٧٤٧٢٧ UNI
٥٠ QAR١٫٥٤٩٤٥ UNI
١٠٠ QAR٣٫٠٩٨٩١ UNI
٥٠٠ QAR١٥٫٤٩٤٥ UNI
١٬٠٠٠ QAR٣٠٫٩٨٩١ UNI
٥٬٠٠٠ QAR١٥٤٫٩٤٥ UNI
١٠٬٠٠٠ QAR٣٠٩٫٨٩١ UNI

حوِّل Uniswap إلى الريال القطري

uni
UNI
qar
QAR
١ UNI٣٢٫٢٦٩٥ QAR
٥ UNI١٦١٫٣٤٧ QAR
١٠ UNI٣٢٢٫٦٩٥ QAR
٢٥ UNI٨٠٦٫٧٣٦ QAR
٥٠ UNI١٬٦١٣٫٤٧ QAR
١٠٠ UNI٣٬٢٢٦٫٩٥ QAR
٥٠٠ UNI١٦٬١٣٤٫٧ QAR
١٬٠٠٠ UNI٣٢٬٢٦٩٫٥ QAR
٥٬٠٠٠ UNI١٦١٬٣٤٧ QAR
١٠٬٠٠٠ UNI٣٢٢٬٦٩٥ QAR

مخطط QAR إلى UNI

1 QAR = ٠ UNI

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Uniswap

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٣١٠٠٨٠٫٠٤٠٥٠٣
منخفض
٠٫٠٢٢٩٤٨٠٫٠٢٢٩٤٨
المتوسط
٠٫٠٢٧٨٠٩٠٫٠٣١٢٥٩
التقلب
٦٫٥٤٪؜٦٫٠١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
uni

UNI - Uniswap

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Uniswap هو سعر الصرف للزوج UNI إلى USD. رمز العملة لـ Uniswap هو UNI.

More Uniswap info

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