١ QAR إلى UGX

١٫٠٠ الريال القطري =
١٬٠١٩٫٤٥٠٠ الشلن الأوغندي
1 UGX = ٠٫٠٠٠٩٨٠٩٢١ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
١٬٠١٩٫٤٥٠٠ الشلن الأوغندي
1 UGX = ٠٫٠٠٠٩٨٠٩٢١ QAR
QAR
UGX
|١ QAR
|١٬٠١٩٫٤٥ UGX
|٥ QAR
|٥٬٠٩٧٫٢٥ UGX
|١٠ QAR
|١٠٬١٩٤٫٥ UGX
|٢٥ QAR
|٢٥٬٤٨٦٫٣ UGX
|٥٠ QAR
|٥٠٬٩٧٢٫٥ UGX
|١٠٠ QAR
|١٠١٬٩٤٥ UGX
|٥٠٠ QAR
|٥٠٩٬٧٢٥ UGX
|١٬٠٠٠ QAR
|١٬٠١٩٬٤٥٠ UGX
|٥٬٠٠٠ QAR
|٥٬٠٩٧٬٢٥٠ UGX
|١٠٬٠٠٠ QAR
|١٠٬١٩٤٬٥٠٠ UGX
1 QAR = ٠ UGX
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٬٠٤٢٫١
|١٬٠٥٣٫٣
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٬٠١٤٫٢
|١٬٠١٤٫٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٬٠٢٣٫٨
|١٬٠٣٧٫٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٥١٪
|٠٫٣٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.More الشلن الأوغندي info
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