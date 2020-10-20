١ QAR إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٬٠١٩٫٤٥٠٠ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٠٫٠٠٠٩٨٠٩٢١ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٩ يوليو ٢٠٢٤، ٠٣:٣٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الشلن الأوغندي

qar
QAR
ugx
UGX
١ QAR١٬٠١٩٫٤٥ UGX
٥ QAR٥٬٠٩٧٫٢٥ UGX
١٠ QAR١٠٬١٩٤٫٥ UGX
٢٥ QAR٢٥٬٤٨٦٫٣ UGX
٥٠ QAR٥٠٬٩٧٢٫٥ UGX
١٠٠ QAR١٠١٬٩٤٥ UGX
٥٠٠ QAR٥٠٩٬٧٢٥ UGX
١٬٠٠٠ QAR١٬٠١٩٬٤٥٠ UGX
٥٬٠٠٠ QAR٥٬٠٩٧٬٢٥٠ UGX
١٠٬٠٠٠ QAR١٠٬١٩٤٬٥٠٠ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى الريال القطري

ugx
UGX
qar
QAR
١ UGX٠٫٠٠٠٩٨٠٩٢١ QAR
٥ UGX٠٫٠٠٤٩٠٤٦١ QAR
١٠ UGX٠٫٠٠٩٨٠٩٢١ QAR
٢٥ UGX٠٫٠٢٤٥٢٣ QAR
٥٠ UGX٠٫٠٤٩٠٤٦١ QAR
١٠٠ UGX٠٫٠٩٨٠٩٢١ QAR
٥٠٠ UGX٠٫٤٩٠٤٦١ QAR
١٬٠٠٠ UGX٠٫٩٨٠٩٢١ QAR
٥٬٠٠٠ UGX٤٫٩٠٤٦١ QAR
١٠٬٠٠٠ UGX٩٫٨٠٩٢١ QAR

مخطط QAR إلى UGX

1 QAR = ٠ UGX

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٠٤٢٫١١٬٠٥٣٫٣
منخفض
١٬٠١٤٫٢١٬٠١٤٫٢
المتوسط
١٬٠٢٣٫٨١٬٠٣٧٫٠
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

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