١ QAR إلى TZS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٧٤٥٫٧٢٤١٦ الشلن التنزاني

1 TZS = ٠٫٠٠١٣٤٠٩٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الشلن التنزاني التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٠٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الشلن التنزاني

qar
QAR
tzs
TZS
١ QAR٧٤٥٫٧٢٤ TZS
٥ QAR٣٬٧٢٨٫٦٢ TZS
١٠ QAR٧٬٤٥٧٫٢٤ TZS
٢٥ QAR١٨٬٦٤٣٫١ TZS
٥٠ QAR٣٧٬٢٨٦٫٢ TZS
١٠٠ QAR٧٤٬٥٧٢٫٤ TZS
٥٠٠ QAR٣٧٢٬٨٦٢ TZS
١٬٠٠٠ QAR٧٤٥٬٧٢٤ TZS
٥٬٠٠٠ QAR٣٬٧٢٨٬٦٢٠ TZS
١٠٬٠٠٠ QAR٧٬٤٥٧٬٢٤٠ TZS

حوِّل الشلن التنزاني إلى الريال القطري

tzs
TZS
qar
QAR
١ TZS٠٫٠٠١٣٤٠٩٨ QAR
٥ TZS٠٫٠٠٦٧٠٤٨٩ QAR
١٠ TZS٠٫٠١٣٤٠٩٨ QAR
٢٥ TZS٠٫٠٣٣٥٢٤٥ QAR
٥٠ TZS٠٫٠٦٧٠٤٨٩ QAR
١٠٠ TZS٠٫١٣٤٠٩٨ QAR
٥٠٠ TZS٠٫٦٧٠٤٨٩ QAR
١٬٠٠٠ TZS١٫٣٤٠٩٨ QAR
٥٬٠٠٠ TZS٦٫٧٠٤٨٩ QAR
١٠٬٠٠٠ TZS١٣٫٤٠٩٨ QAR

مخطط QAR إلى TZS

1 QAR = ٠ TZS

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الشلن التنزاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٤٥٫٤٩٧٤٥٫٤٩
منخفض
٧٣٩٫٠٤٧١١٫١٩
المتوسط
٧٤٢٫٤٩٧٣١٫٦٣
التقلب
٠٫٢٤٪؜٠٫٤٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
tzs

TZS - الشلن التنزاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.

More الشلن التنزاني info

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