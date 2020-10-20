١ QAR إلى TZS

١٫٠٠ الريال القطري =
٧٤٥٫٧٢٤١٦ الشلن التنزاني
1 TZS = ٠٫٠٠١٣٤٠٩٨ QAR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٧٤٥٫٧٢٤١٦ الشلن التنزاني
1 TZS = ٠٫٠٠١٣٤٠٩٨ QAR
QAR
TZS
|١ QAR
|٧٤٥٫٧٢٤ TZS
|٥ QAR
|٣٬٧٢٨٫٦٢ TZS
|١٠ QAR
|٧٬٤٥٧٫٢٤ TZS
|٢٥ QAR
|١٨٬٦٤٣٫١ TZS
|٥٠ QAR
|٣٧٬٢٨٦٫٢ TZS
|١٠٠ QAR
|٧٤٬٥٧٢٫٤ TZS
|٥٠٠ QAR
|٣٧٢٬٨٦٢ TZS
|١٬٠٠٠ QAR
|٧٤٥٬٧٢٤ TZS
|٥٬٠٠٠ QAR
|٣٬٧٢٨٬٦٢٠ TZS
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٧٬٤٥٧٬٢٤٠ TZS
1 QAR = ٠ TZS
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٧٤٥٫٤٩
|٧٤٥٫٤٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٧٣٩٫٠٤
|٧١١٫١٩
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٧٤٢٫٤٩
|٧٣١٫٦٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٤٪
|٠٫٤٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن التنزاني هو سعر الصرف للزوج TZS إلى USD. رمز العملة لـ Tanzanian Shillings هو TZS. رمز العملة هو TSh.More الشلن التنزاني info
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