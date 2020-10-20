١ QAR إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٤١١٨١٦٨٩ دولار التوفالو

1 TVD = ٢٫٤٢٨٢٦ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى دولار التوفالو

qar
QAR
tvd
TVD
١ QAR٠٫٤١١٨١٧ TVD
٥ QAR٢٫٠٥٩٠٨ TVD
١٠ QAR٤٫١١٨١٧ TVD
٢٥ QAR١٠٫٢٩٥٤ TVD
٥٠ QAR٢٠٫٥٩٠٨ TVD
١٠٠ QAR٤١٫١٨١٧ TVD
٥٠٠ QAR٢٠٥٫٩٠٨ TVD
١٬٠٠٠ QAR٤١١٫٨١٧ TVD
٥٬٠٠٠ QAR٢٬٠٥٩٫٠٨ TVD
١٠٬٠٠٠ QAR٤٬١١٨٫١٧ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى الريال القطري

tvd
TVD
qar
QAR
١ TVD٢٫٤٢٨٢٦ QAR
٥ TVD١٢٫١٤١٣ QAR
١٠ TVD٢٤٫٢٨٢٦ QAR
٢٥ TVD٦٠٫٧٠٦٦ QAR
٥٠ TVD١٢١٫٤١٣ QAR
١٠٠ TVD٢٤٢٫٨٢٦ QAR
٥٠٠ TVD١٬٢١٤٫١٣ QAR
١٬٠٠٠ TVD٢٬٤٢٨٫٢٦ QAR
٥٬٠٠٠ TVD١٢٬١٤١٫٣ QAR
١٠٬٠٠٠ TVD٢٤٬٢٨٢٫٦ QAR

مخطط QAR إلى TVD

1 QAR = ٠ TVD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤١٧٣٦٠٫٤٢٨٤٥
منخفض
٠٫٤١٠٦٧٠٫٤١٠٠٢
المتوسط
٠٫٤١٣٥٨٠٫٤١٦٥٤
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

More دولار التوفالو info

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