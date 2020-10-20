١ QAR إلى TRL

١٫٠٠ الريال القطري =
٨٬٩٤٩٬٦٥٩٫٥ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٠٠٠١١١٧٣٦ QAR
TRL استُبدِلَت بـ TRY
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٨٬٩٤٩٬٦٥٩٫٥ Turkish Lira
1 TRL = ٠٫٠٠٠٠٠٠١١١٧٣٦ QAR
TRL استُبدِلَت بـ TRY
QAR
TRL
|١ QAR
|٨٬٩٤٩٬٦٦٠ TRL
|٥ QAR
|٤٤٬٧٤٨٬٣٠٠ TRL
|١٠ QAR
|٨٩٬٤٩٦٬٦٠٠ TRL
|٢٥ QAR
|٢٢٣٬٧٤١٬٠٠٠ TRL
|٥٠ QAR
|٤٤٧٬٤٨٣٬٠٠٠ TRL
|١٠٠ QAR
|٨٩٤٬٩٦٦٬٠٠٠ TRL
|٥٠٠ QAR
|٤٬٤٧٤٬٨٣٠٬٠٠٠ TRL
|١٬٠٠٠ QAR
|٨٬٩٤٩٬٦٦٠٬٠٠٠ TRL
|٥٬٠٠٠ QAR
|٤٤٬٧٤٨٬٣٠٠٬٠٠٠ TRL
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٨٩٬٤٩٦٬٦٠٠٬٠٠٠ TRL
1 QAR = ٠ TRL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٩٫٠٥٤٨
|٩٫٠٥٤٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٨٫٨٤١٨
|٨٫٧٧٩١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٨٫٩٦٢١
|٨٫٩٠٦٣
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٤٩٪
|٠٫٣٢٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings