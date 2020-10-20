١ QAR إلى TRL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٨٬٩٤٩٬٦٥٩٫٥ Turkish Lira

1 TRL = ٠٫٠٠٠٠٠٠١١١٧٣٦ QAR

TRL استُبدِلَت بـ TRY

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Turkish Lira التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Turkish Lira

qar
QAR
trl
TRL
١ QAR٨٬٩٤٩٬٦٦٠ TRL
٥ QAR٤٤٬٧٤٨٬٣٠٠ TRL
١٠ QAR٨٩٬٤٩٦٬٦٠٠ TRL
٢٥ QAR٢٢٣٬٧٤١٬٠٠٠ TRL
٥٠ QAR٤٤٧٬٤٨٣٬٠٠٠ TRL
١٠٠ QAR٨٩٤٬٩٦٦٬٠٠٠ TRL
٥٠٠ QAR٤٬٤٧٤٬٨٣٠٬٠٠٠ TRL
١٬٠٠٠ QAR٨٬٩٤٩٬٦٦٠٬٠٠٠ TRL
٥٬٠٠٠ QAR٤٤٬٧٤٨٬٣٠٠٬٠٠٠ TRL
١٠٬٠٠٠ QAR٨٩٬٤٩٦٬٦٠٠٬٠٠٠ TRL

حوِّل Turkish Lira إلى الريال القطري

trl
TRL
qar
QAR
١ TRL٠٫٠٠٠٠٠٠١١١٧٣٦ QAR
٥ TRL٠٫٠٠٠٠٠٠٥٥٨٦٨ QAR
١٠ TRL٠٫٠٠٠٠٠١١١٧٣٦ QAR
٢٥ TRL٠٫٠٠٠٠٠٢٧٩٣٤ QAR
٥٠ TRL٠٫٠٠٠٠٠٥٥٨٦٨ QAR
١٠٠ TRL٠٫٠٠٠٠١١١٧٣٦ QAR
٥٠٠ TRL٠٫٠٠٠٠٥٥٨٦٨ QAR
١٬٠٠٠ TRL٠٫٠٠٠١١١٧٣٦ QAR
٥٬٠٠٠ TRL٠٫٠٠٠٥٥٨٦٨ QAR
١٠٬٠٠٠ TRL٠٫٠٠١١١٧٣٦ QAR

مخطط QAR إلى TRL

1 QAR = ٠ TRL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Turkish Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٠٥٤٨٩٫٠٥٤٨
منخفض
٨٫٨٤١٨٨٫٧٧٩١
المتوسط
٨٫٩٦٢١٨٫٩٠٦٣
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
trl

TRL - Turkish Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Turkish Lira هو سعر الصرف للزوج TRL إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lira هو TRL. رمز العملة هو ₤.

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