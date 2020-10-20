١ QAR إلى TMT

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٩٦٢٥١٠٧٠ المانات التركمانستاني

1 TMT = ١٫٠٣٨٩٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى المانات التركمانستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى المانات التركمانستاني

qar
QAR
tmt
TMT
١ QAR٠٫٩٦٢٥١١ TMT
٥ QAR٤٫٨١٢٥٥ TMT
١٠ QAR٩٫٦٢٥١١ TMT
٢٥ QAR٢٤٫٠٦٢٨ TMT
٥٠ QAR٤٨٫١٢٥٥ TMT
١٠٠ QAR٩٦٫٢٥١١ TMT
٥٠٠ QAR٤٨١٫٢٥٥ TMT
١٬٠٠٠ QAR٩٦٢٫٥١١ TMT
٥٬٠٠٠ QAR٤٬٨١٢٫٥٥ TMT
١٠٬٠٠٠ QAR٩٬٦٢٥٫١١ TMT

حوِّل المانات التركمانستاني إلى الريال القطري

tmt
TMT
qar
QAR
١ TMT١٫٠٣٨٩٥ QAR
٥ TMT٥٫١٩٤٧٥ QAR
١٠ TMT١٠٫٣٨٩٥ QAR
٢٥ TMT٢٥٫٩٧٣٧ QAR
٥٠ TMT٥١٫٩٤٧٥ QAR
١٠٠ TMT١٠٣٫٨٩٥ QAR
٥٠٠ TMT٥١٩٫٤٧٥ QAR
١٬٠٠٠ TMT١٬٠٣٨٫٩٥ QAR
٥٬٠٠٠ TMT٥٬١٩٤٫٧٥ QAR
١٠٬٠٠٠ TMT١٠٬٣٨٩٫٥ QAR

مخطط QAR إلى TMT

1 QAR = ٠ TMT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل المانات التركمانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٦٤٢٨٠٫٩٦٤٢٨
منخفض
٠٫٩٥٩٧٩٠٫٩٥٩٧٢
المتوسط
٠٫٩٦٢٣٥٠٫٩٦١٥٤
التقلب
٠٫١٤٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
tmt

TMT - المانات التركمانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات التركمانستاني هو سعر الصرف للزوج TMT إلى USD. رمز العملة لـ Turkmenistani Manats هو TMT. رمز العملة هو T.

More المانات التركمانستاني info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings