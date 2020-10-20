١ QAR إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٫٩١٧٦٣٧٨ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٠٫٣٤٢٧٤٣ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى السوموني الطاجيكستاني

qar
QAR
tjs
TJS
١ QAR٢٫٩١٧٦٤ TJS
٥ QAR١٤٫٥٨٨٢ TJS
١٠ QAR٢٩٫١٧٦٤ TJS
٢٥ QAR٧٢٫٩٤٠٩ TJS
٥٠ QAR١٤٥٫٨٨٢ TJS
١٠٠ QAR٢٩١٫٧٦٤ TJS
٥٠٠ QAR١٬٤٥٨٫٨٢ TJS
١٬٠٠٠ QAR٢٬٩١٧٫٦٤ TJS
٥٬٠٠٠ QAR١٤٬٥٨٨٫٢ TJS
١٠٬٠٠٠ QAR٢٩٬١٧٦٫٤ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى الريال القطري

tjs
TJS
qar
QAR
١ TJS٠٫٣٤٢٧٤٣ QAR
٥ TJS١٫٧١٣٧٢ QAR
١٠ TJS٣٫٤٢٧٤٣ QAR
٢٥ TJS٨٫٥٦٨٥٨ QAR
٥٠ TJS١٧٫١٣٧٢ QAR
١٠٠ TJS٣٤٫٢٧٤٣ QAR
٥٠٠ TJS١٧١٫٣٧٢ QAR
١٬٠٠٠ TJS٣٤٢٫٧٤٣ QAR
٥٬٠٠٠ TJS١٬٧١٣٫٧٢ QAR
١٠٬٠٠٠ TJS٣٬٤٢٧٫٤٣ QAR

مخطط QAR إلى TJS

1 QAR = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٩٥٦١٣٫٠١٠٦
منخفض
٢٫٩٠٥٣٢٫٩٠٥٣
المتوسط
٢٫٩٣٣٨٢٫٩٧١٤
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

More السوموني الطاجيكستاني info

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