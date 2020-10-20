١ QAR إلى SYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٣٬٥٧١٫٨٤٠٥ الجنيه السوري

1 SYP = ٠٫٠٠٠٢٧٩٩٦٨ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الجنيه السوري التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٧:٤٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الجنيه السوري

qar
QAR
syp
SYP
١ QAR٣٬٥٧١٫٨٤ SYP
٥ QAR١٧٬٨٥٩٫٢ SYP
١٠ QAR٣٥٬٧١٨٫٤ SYP
٢٥ QAR٨٩٬٢٩٦ SYP
٥٠ QAR١٧٨٬٥٩٢ SYP
١٠٠ QAR٣٥٧٬١٨٤ SYP
٥٠٠ QAR١٬٧٨٥٬٩٢٠ SYP
١٬٠٠٠ QAR٣٬٥٧١٬٨٤٠ SYP
٥٬٠٠٠ QAR١٧٬٨٥٩٬٢٠٠ SYP
١٠٬٠٠٠ QAR٣٥٬٧١٨٬٤٠٠ SYP

حوِّل الجنيه السوري إلى الريال القطري

syp
SYP
qar
QAR
١ SYP٠٫٠٠٠٢٧٩٩٦٨ QAR
٥ SYP٠٫٠٠١٣٩٩٨٤ QAR
١٠ SYP٠٫٠٠٢٧٩٩٦٨ QAR
٢٥ SYP٠٫٠٠٦٩٩٩١٩ QAR
٥٠ SYP٠٫٠١٣٩٩٨٤ QAR
١٠٠ SYP٠٫٠٢٧٩٩٦٨ QAR
٥٠٠ SYP٠٫١٣٩٩٨٤ QAR
١٬٠٠٠ SYP٠٫٢٧٩٩٦٨ QAR
٥٬٠٠٠ SYP١٫٣٩٩٨٤ QAR
١٠٬٠٠٠ SYP٢٫٧٩٩٦٨ QAR

مخطط QAR إلى SYP

1 QAR = ٠ SYP

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الجنيه السوري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٬٥٧١٫٩٣٬٥٧٢٫٠
منخفض
٣٬٥٦٩٫٣٣٬٥٦٩٫٣
المتوسط
٣٬٥٧٠٫٧٣٬٥٧١٫٥
التقلب
٠٫٠٢٪؜٠٫٠١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

More الجنيه السوري info

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