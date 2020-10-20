١ QAR إلى STN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦٫٢٩١١٠٨٨ دوربا ساو توميان

1 STN = ٠٫١٥٨٩٥٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى دوربا ساو توميان

qar
QAR
stn
STN
١ QAR٦٫٢٩١١١ STN
٥ QAR٣١٫٤٥٥٥ STN
١٠ QAR٦٢٫٩١١١ STN
٢٥ QAR١٥٧٫٢٧٨ STN
٥٠ QAR٣١٤٫٥٥٥ STN
١٠٠ QAR٦٢٩٫١١١ STN
٥٠٠ QAR٣٬١٤٥٫٥٥ STN
١٬٠٠٠ QAR٦٬٢٩١٫١١ STN
٥٬٠٠٠ QAR٣١٬٤٥٥٫٥ STN
١٠٬٠٠٠ QAR٦٢٬٩١١٫١ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الريال القطري

stn
STN
qar
QAR
١ STN٠٫١٥٨٩٥٤ QAR
٥ STN٠٫٧٩٤٧٧٢ QAR
١٠ STN١٫٥٨٩٥٤ QAR
٢٥ STN٣٫٩٧٣٨٦ QAR
٥٠ STN٧٫٩٤٧٧٢ QAR
١٠٠ STN١٥٫٨٩٥٤ QAR
٥٠٠ STN٧٩٫٤٧٧٢ QAR
١٬٠٠٠ STN١٥٨٫٩٥٤ QAR
٥٬٠٠٠ STN٧٩٤٫٧٧٢ QAR
١٠٬٠٠٠ STN١٬٥٨٩٫٥٤ QAR

مخطط QAR إلى STN

1 QAR = ٠ STN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٣٧٧٠٦٫٣٩٩٣
منخفض
٦٫١٧٨٨٦٫١٧٨٨
المتوسط
٦٫٢٩٤٨٦٫٢٨٩٠
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

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