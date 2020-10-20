١ QAR إلى STD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦٬٢٨٥٫٥٩٨٨ دوربا ساو توميان

1 STD = ٠٫٠٠٠١٥٩٠٩٤ QAR

STD استُبدِلَت بـ STN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٥ UTC

حوِّل الريال القطري إلى دوربا ساو توميان

qar
QAR
std
STD
١ QAR٦٬٢٨٥٫٦ STD
٥ QAR٣١٬٤٢٨ STD
١٠ QAR٦٢٬٨٥٦ STD
٢٥ QAR١٥٧٬١٤٠ STD
٥٠ QAR٣١٤٬٢٨٠ STD
١٠٠ QAR٦٢٨٬٥٦٠ STD
٥٠٠ QAR٣٬١٤٢٬٨٠٠ STD
١٬٠٠٠ QAR٦٬٢٨٥٬٦٠٠ STD
٥٬٠٠٠ QAR٣١٬٤٢٨٬٠٠٠ STD
١٠٬٠٠٠ QAR٦٢٬٨٥٦٬٠٠٠ STD

حوِّل دوربا ساو توميان إلى الريال القطري

std
STD
qar
QAR
١ STD٠٫٠٠٠١٥٩٠٩٤ QAR
٥ STD٠٫٠٠٠٧٩٥٤٦٩ QAR
١٠ STD٠٫٠٠١٥٩٠٩٤ QAR
٢٥ STD٠٫٠٠٣٩٧٧٣٥ QAR
٥٠ STD٠٫٠٠٧٩٥٤٦٩ QAR
١٠٠ STD٠٫٠١٥٩٠٩٤ QAR
٥٠٠ STD٠٫٠٧٩٥٤٦٩ QAR
١٬٠٠٠ STD٠٫١٥٩٠٩٤ QAR
٥٬٠٠٠ STD٠٫٧٩٥٤٦٩ QAR
١٠٬٠٠٠ STD١٫٥٩٠٩٤ QAR

مخطط QAR إلى STD

1 QAR = ٠ STD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٫٣٧٧٠٦٫٣٩٩٣
منخفض
٦٫١٧٨٨٦٫١٧٨٨
المتوسط
٦٫٢٩٤٨٦٫٢٨٩٠
التقلب
٠٫٦٧٪؜٠٫٦٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
std

STD - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STD إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STD. رمز العملة هو Db.

More دوربا ساو توميان info

أزواج العملات الريال القطري (QAR) الشهيرة

usd

QAR إلى USD

eur

QAR إلى EUR

gbp

QAR إلى GBP

jpy

QAR إلى JPY

cad

QAR إلى CAD

aud

QAR إلى AUD

chf

QAR إلى CHF

cny

QAR إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings