١ QAR إلى SRG

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٨٬٣٧٨٫٨٥٠٥ Surinamese Guilder

1 SRG = ٠٫٠٠٠١١٩٣٤٨ QAR

SRG استُبدِلَت بـ SRD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Surinamese Guilder التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Surinamese Guilder

qar
QAR
srg
SRG
١ QAR٨٬٣٧٨٫٨٥ SRG
٥ QAR٤١٬٨٩٤٫٣ SRG
١٠ QAR٨٣٬٧٨٨٫٥ SRG
٢٥ QAR٢٠٩٬٤٧١ SRG
٥٠ QAR٤١٨٬٩٤٣ SRG
١٠٠ QAR٨٣٧٬٨٨٥ SRG
٥٠٠ QAR٤٬١٨٩٬٤٣٠ SRG
١٬٠٠٠ QAR٨٬٣٧٨٬٨٥٠ SRG
٥٬٠٠٠ QAR٤١٬٨٩٤٬٣٠٠ SRG
١٠٬٠٠٠ QAR٨٣٬٧٨٨٬٥٠٠ SRG

حوِّل Surinamese Guilder إلى الريال القطري

srg
SRG
qar
QAR
١ SRG٠٫٠٠٠١١٩٣٤٨ QAR
٥ SRG٠٫٠٠٠٥٩٦٧٤١ QAR
١٠ SRG٠٫٠٠١١٩٣٤٨ QAR
٢٥ SRG٠٫٠٠٢٩٨٣٧ QAR
٥٠ SRG٠٫٠٠٥٩٦٧٤١ QAR
١٠٠ SRG٠٫٠١١٩٣٤٨ QAR
٥٠٠ SRG٠٫٠٥٩٦٧٤١ QAR
١٬٠٠٠ SRG٠٫١١٩٣٤٨ QAR
٥٬٠٠٠ SRG٠٫٥٩٦٧٤١ QAR
١٠٬٠٠٠ SRG١٫١٩٣٤٨ QAR

مخطط QAR إلى SRG

1 QAR = ٠ SRG

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Surinamese Guilder

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٨٦٥٠٩٫٦٢٣٥
منخفض
٨٫٣٢٩٧٨٫٣٢٩٧
المتوسط
٨٫٦٣٣١٩٫٠٢٤٤
التقلب
١٫٦٧٪؜١٫٨٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
srg

SRG - Surinamese Guilder

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Surinamese Guilder هو سعر الصرف للزوج SRG إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Guilders هو SRG.

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