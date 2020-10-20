١ QAR إلى SRD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٨٫٣٧٨٥٩٩٣ الدولار ‎السورينامي‎

1 SRD = ٠٫١١٩٣٥٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدولار ‎السورينامي‎ التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١٠:٢٨ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار ‎السورينامي‎

qar
QAR
srd
SRD
١ QAR٨٫٣٧٨٦ SRD
٥ QAR٤١٫٨٩٣ SRD
١٠ QAR٨٣٫٧٨٦ SRD
٢٥ QAR٢٠٩٫٤٦٥ SRD
٥٠ QAR٤١٨٫٩٣ SRD
١٠٠ QAR٨٣٧٫٨٦ SRD
٥٠٠ QAR٤٬١٨٩٫٣ SRD
١٬٠٠٠ QAR٨٬٣٧٨٫٦ SRD
٥٬٠٠٠ QAR٤١٬٨٩٣ SRD
١٠٬٠٠٠ QAR٨٣٬٧٨٦ SRD

حوِّل الدولار ‎السورينامي‎ إلى الريال القطري

srd
SRD
qar
QAR
١ SRD٠٫١١٩٣٥٢ QAR
٥ SRD٠٫٥٩٦٧٥٨ QAR
١٠ SRD١٫١٩٣٥٢ QAR
٢٥ SRD٢٫٩٨٣٧٩ QAR
٥٠ SRD٥٫٩٦٧٥٨ QAR
١٠٠ SRD١١٫٩٣٥٢ QAR
٥٠٠ SRD٥٩٫٦٧٥٨ QAR
١٬٠٠٠ SRD١١٩٫٣٥٢ QAR
٥٬٠٠٠ SRD٥٩٦٫٧٥٨ QAR
١٠٬٠٠٠ SRD١٬١٩٣٫٥٢ QAR

مخطط QAR إلى SRD

1 QAR = ٠ SRD

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار ‎السورينامي‎

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٨٦٥٠٩٫٦٢٣٥
منخفض
٨٫٣٢٩٧٨٫٣٢٩٧
المتوسط
٨٫٦٣٣١٩٫٠٢٤٤
التقلب
١٫٦٧٪؜١٫٨٦٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
srd

SRD - الدولار ‎السورينامي‎

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار ‎السورينامي‎ هو سعر الصرف للزوج SRD إلى USD. رمز العملة لـ Surinamese Dollars هو SRD. رمز العملة هو $.

More الدولار ‎السورينامي‎ info

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