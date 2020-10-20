١ QAR إلى SLL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٦٬٢١٣٫٤٣٥٩ الليون السيراليوني

1 SLL = ٠٫٠٠٠١٦٠٩٤٢ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى الليون السيراليوني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٧ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الليون السيراليوني

qar
QAR
sll
SLL
١ QAR٦٬٢١٣٫٤٤ SLL
٥ QAR٣١٬٠٦٧٫٢ SLL
١٠ QAR٦٢٬١٣٤٫٤ SLL
٢٥ QAR١٥٥٬٣٣٦ SLL
٥٠ QAR٣١٠٬٦٧٢ SLL
١٠٠ QAR٦٢١٬٣٤٤ SLL
٥٠٠ QAR٣٬١٠٦٬٧٢٠ SLL
١٬٠٠٠ QAR٦٬٢١٣٬٤٤٠ SLL
٥٬٠٠٠ QAR٣١٬٠٦٧٬٢٠٠ SLL
١٠٬٠٠٠ QAR٦٢٬١٣٤٬٤٠٠ SLL

حوِّل الليون السيراليوني إلى الريال القطري

sll
SLL
qar
QAR
١ SLL٠٫٠٠٠١٦٠٩٤٢ QAR
٥ SLL٠٫٠٠٠٨٠٤٧٠٨ QAR
١٠ SLL٠٫٠٠١٦٠٩٤٢ QAR
٢٥ SLL٠٫٠٠٤٠٢٣٥٤ QAR
٥٠ SLL٠٫٠٠٨٠٤٧٠٨ QAR
١٠٠ SLL٠٫٠١٦٠٩٤٢ QAR
٥٠٠ SLL٠٫٠٨٠٤٧٠٨ QAR
١٬٠٠٠ SLL٠٫١٦٠٩٤٢ QAR
٥٬٠٠٠ SLL٠٫٨٠٤٧٠٨ QAR
١٠٬٠٠٠ SLL١٫٦٠٩٤٢ QAR

مخطط QAR إلى SLL

1 QAR = ٠ SLL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الليون السيراليوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٬٢١٩٫٢٦٬٣٧٨٫١
منخفض
٦٬١٥٣٫٦٦٬١٥٣٫٦
المتوسط
٦٬١٨٣٫٨٦٬٢١٨٫٥
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٦٠٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
sll

SLL - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLL إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLL. رمز العملة هو Le.

More الليون السيراليوني info

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