١ QAR إلى SKK

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٧٫٦٩٢٦٤٦٢ Slovak Koruna

1 SKK = ٠٫١٢٩٩٩٤ QAR

SKK استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Slovak Koruna التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Slovak Koruna

qar
QAR
skk
SKK
١ QAR٧٫٦٩٢٦٥ SKK
٥ QAR٣٨٫٤٦٣٢ SKK
١٠ QAR٧٦٫٩٢٦٥ SKK
٢٥ QAR١٩٢٫٣١٦ SKK
٥٠ QAR٣٨٤٫٦٣٢ SKK
١٠٠ QAR٧٦٩٫٢٦٥ SKK
٥٠٠ QAR٣٬٨٤٦٫٣٢ SKK
١٬٠٠٠ QAR٧٬٦٩٢٫٦٥ SKK
٥٬٠٠٠ QAR٣٨٬٤٦٣٫٢ SKK
١٠٬٠٠٠ QAR٧٦٬٩٢٦٫٥ SKK

حوِّل Slovak Koruna إلى الريال القطري

skk
SKK
qar
QAR
١ SKK٠٫١٢٩٩٩٤ QAR
٥ SKK٠٫٦٤٩٩٧١ QAR
١٠ SKK١٫٢٩٩٩٤ QAR
٢٥ SKK٣٫٢٤٩٨٦ QAR
٥٠ SKK٦٫٤٩٩٧١ QAR
١٠٠ SKK١٢٫٩٩٩٤ QAR
٥٠٠ SKK٦٤٫٩٩٧١ QAR
١٬٠٠٠ SKK١٢٩٫٩٩٤ QAR
٥٬٠٠٠ SKK٦٤٩٫٩٧١ QAR
١٠٬٠٠٠ SKK١٬٢٩٩٫٩٤ QAR

مخطط QAR إلى SKK

1 QAR = ٠ SKK

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Slovak Koruna

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٧٢٣٠٫٢٥٨٦٧
منخفض
٠٫٢٥١٨٨٠٫٢٥١٨٨
المتوسط
٠٫٢٥٥٣٨٠٫٢٥٥١٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
skk

SKK - Slovak Koruna

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovak Koruna هو سعر الصرف للزوج SKK إلى USD. رمز العملة لـ Slovak Koruny هو SKK.

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